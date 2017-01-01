كواليس اليوم الأول من محادثات ''أستانا'' بين المعارضة والحكومة السورية لوقف الإقتتال ﻿

إنطلقت مباحثات ''أستانة'' بين النظام السوري وعدد من الفصائل المعارضة المسلحة برفض المعارضة لإجراء محادثات مباشرة مع الوفد الحكومي الروسي، بعد أن طغت الخلافات على السطح بين الطرفين، بالرغم من تأكيد

شوف تيفي



إنطلقت مباحثات ''أستانة'' بين النظام السوري وعدد من الفصائل المعارضة المسلحة برفض المعارضة لإجراء محادثات مباشرة مع الوفد الحكومي الروسي، بعد أن طغت الخلافات على السطح بين الطرفين، بالرغم من تأكيد الجميع على وحدة الهدف وهو تثبيت وقف إطلاق النار، إلا أن رئيس وفد النظام اتهم وفد المعارضة بالوقاحة وعدم المهنية، بينما هددت المعارضة باستئناف القتال إذا ما فشلت المفاوضات.



وإجتمعت الأطراف المتحاربة في سوريا لإجراء محادثات في أستانة عاصمة كازاخستان اليوم الاثنين للمرة الأولى منذ تسعة أشهر فيما طغى البرود على الحوارات المبدئية في مؤشر على أن فرص تحقيق انفراج مهم ضئيلة في الصراع المستمر منذ ستة أعوام.

وكانت المحادثات التي ترعاها روسيا وتركيا وإيران بدأت ظهرا في قاعة مؤتمرات بفندق ريكسوس في أستانة، لكن في اللحظة الأخيرة فضلت فصائل المعارضة عدم إجراء حوار مباشر مع وفد النظام رغم أنهم جلسوا معا حول نفس الطاولة المستديرة عند الافتتاح.

وقال مسؤولون إيرانيون ''حسب فرانس 24'' إنهم يعارضون بشدة مشاركة الولايات المتحدة رغم أن التلفزيون الرسمي الروسي قال إن جورج كرول سفير الولايات المتحدة في كازاخستان سيكون حاضرا بصفته مراقبا.

وتريد تركيا وروسيا، لأسبابهما الخاصة، النأي بنفسيهما عن الصراع، ودفعهما إلى تحالف يعتقد البعض أنه أفضل فرصة لتحقيق تقدم نحو اتفاق سلام في ظل انشغال واشنطن بقضاياها الداخلية.



ووصلت المعارضة إلى أستانة وهي تدرك أن سقوط معقلها السابق في حلب رجح كفة الأسد في المعركة، فيما ينتظر الجميع تثبيت وقف إطلاق النار وهو ما يمثل تمهيدا هشا لحل سياسي أشمل.

وقال بشار الجعفري رئيس الوفد الذي يمثل الرئيس بشار الأسد إن مفاوضي قوات المعارضة كانوا وقحين وغير مهنيين واتهمهم بالدفاع عن ''جرائم حرب'' ارتكبتها جبهة ''فتح الشام'' التي كانت تعرف باسم جبهة ''النصرة''.

وقال الجعفري إن دمشق تأمل من خلال المحادثات ''تثبيت وقف الأعمال القتالية لمدة زمنية محددة يتم خلالها الفصل بين التنظيمات الموقعة والراغبة بالتوجه إلى مصالحة وطنية والاشتراك في العملية السياسية.





