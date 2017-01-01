أحمد شوقي يستعد لإطلاق أغنيته الجديدة ''قهوة'' ﻿

يستعد النجم المغربي'' أحمد شوقي'' لإطلاق أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان ''قهوة'' على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب الشهير.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

يستعد النجم المغربي'' أحمد شوقي'' لإطلاق أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان ''قهوة'' على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب الشهير.

وكانت الأغنية الجديدة ''قهوة'' لأحمد شوقي قد سجلت بين استوديوهات المغرب ودبي، هي من كلمات مغاربية بنمط موسيقي مختلف عن باقي الأعمال الفنية لصاحب ''كاينة ولا ماكيناش''.

وثم تصوير فيديو كليب ''قهوة'' في دولة ألبانيا، تحت إشرف طاقم عمل أجنبي من أوربا الشرقية، تنفيذ الإنتاج من طرف شركة روسية ألبانيا.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية ''تسونامي'' كانت أخر الأّعمال الفنية لأحمد شوقي، التي حققت نجاجا كبيرا وانتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ''، حيث حاز الفيديو كليب على المرتبة الثانية في العالم العربي من حيث عدد المشاهدات على موقع ''يوتيوب'' العالمي للفيديوهات.