انفراد .. هذا و البلد العربي الذي سيحيي به الصنهاجي أكبر السهرات و هذا جديد التحقيقات في ملف الفيديو الشهير ﻿

أكد النجم المغربي سلطان الطرب الشعبي ''سعيد الصنهاجي'' أنه سيطير غدا الثلاثاء رفقة ابنه حمزة , صوب دولة الامارات المتحدة قصد احياء حفلات وسهرات كبرى بكل من الإمارات، دبي وعجمان وأبو ظبي وامارة

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



أكد النجم المغربي سلطان الطرب الشعبي ''سعيد الصنهاجي'' أنه سيطير غدا الثلاثاء رفقة ابنه حمزة , صوب دولة الامارات المتحدة قصد احياء حفلات وسهرات كبرى بكل من الإمارات، دبي وعجمان وأبو ظبي وامارة الفجيرة بالإضافة الى العين الإماراتية.



و أضاف ''سعيد الصنهاجي'' في اتصال مع قناة ''شوف تيفي'' , أنه وقع على سهرات رائعة بإسبانيا الشهر الجاري حملته الى مدينة ''ألميريا'' بالجنوب الاسباني حيث عانق أفراد الجالية المغربية و العربية هناك قبل أن يشد الرحال الى مدريد حيث وقع على سهرات ناجحة مستغلا فرصة تواجده بمدريد لوضع شكاية حول موضوع الشريط الذي نشر له مؤخرا و خلق نقاشا كبيرا لدى الرأي العام المغربي .



و نفى ''الصنهاجي'', جملة تفصيلا إشاعة اعتقاله بإسبانيا مؤكدا أن التحقيقات تأخذ مجراها الطبيعي في تعاون تام بين الشرطة المدريدية و نظيرتها في مدينة تطوان.

حري بالذكر أن ''حمزة الصنهاجي'' رافق والده في هذه الجولة الفنية بطلب من عدد من متعهدي الحفلات بالإمارات العربية بعد نجاح أغنيته الجديدة '' جوني مار '' .





