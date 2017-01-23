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بالصور..نايضة بين بنيكران وأبيضار بسبب زفاف إيمان الباني

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 19:33 بالصور..نايضة بين بنيكران وأبيضار بسبب زفاف إيمان الباني | ثقافة و فنون
بالصور..نايضة بين بنيكران وأبيضار بسبب زفاف إيمان الباني
دخل كل من مهدي بنكيران والممثلة المثيرة للجدل لبنى أبيضار في حرب كلامية على الفايسبوك، حيث قامت هذه الأخيرة بتوجيه انتقادات لاذعة لـ ''بنكيران'' وللباسه الذي حضر به حفل زفاف المغربية إيمان الباني

''شوف تيفي''

دخل كل من مهدي بنكيران والممثلة المثيرة للجدل لبنى أبيضار في حرب كلامية على الفايسبوك، حيث قامت هذه الأخيرة بتوجيه انتقادات لاذعة لـ ''بنكيران'' وللباسه الذي حضر به حفل زفاف المغربية إيمان الباني والممثل التركي مراد يلدريم.
وكانت أبيضار السباقة في إشعال هذه الحرب الكلامية، حينما أشارت في تدوينتها إلى أن لباس مهدي بنكيران أثار رعب وهلع العريس التركي مراد يلدريم، ليرد بنكيران على صفحته الخاصة بالفايسبوك بالتوضيح وتوجيه كلمات مثيرة لبطلة ''الزين اللي فيك''.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة الصخيرات، احتضنت السبت المنصرم حفل زفاف المغربية إيمان الباني والممثل التركي مراد يلدريم بحضور مجموعة من الوجوه الفنية المعروفة.
نايضة بين بنيكران وأبيضار بسبب زفاف إيمان البانينايضة بين بنيكران وأبيضار بسبب زفاف إيمان الباني

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الصخيرات مهدي بنكيران لبنى أبيضار الفايسبوك

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