عاجل:بعد خطوبتها من نجم ستار أكاديمي الأصغر منها..رويدة عطية تفسخ خطوبتها ﻿

كشفت الفنانة اللبنانية رويدا عطيةاليوم الاثنين، أنها فسخت خطوبتها من نجم ستارأكاديمي اسماعيل مناستارلي، بعد 10 أشهر قائلة: ''لكل المحبين وغير المحبين أنا أكن لابن بلدي الغالي والعزيز جدا على قلبي

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كشفت الفنانة اللبنانية رويدا عطية اليوم الاثنين، أنها فسخت خطوبتها من نجم ستار أكاديمي اسماعيل مناستارلي، بعد 10 أشهر قائلة: ''لكل المحبين وغير المحبين أنا أكن لابن بلدي الغالي والعزيز جدا على قلبي إسماعيل مناسترلي كل المحبة ومتل ما قال القسمه والنصيب''.

من جانبه غرّد نجم الموسم العاشر من برنامج ''ستار اكاديمي'' عبر حسابه على ''تويتر'': ''شاركناكم فرحتنا وكنا نجم ونجمة حلوين، تمنيتم لنا المحبة والاستمرارية، لكن القسمة والنصيب عند رب العالمين، لذلك قررنا انا وهالانسانة نكون اصدقاء واخوة وزملاء وولاد بلد وكل من يتمنى للثاني النجاح''.

للإشارة فقد خلف هذا الخبر صدمة قوية لدى جمهور الفنانة الللبنانية رويدا عطية التي كان قد أعلنت قبل أشهر خبر ارتباطها رسميا بنجم ستار أكاديمي الأصغر منها.