فضيحة..تلميذة تضبط والدتها تمارس الجنس مع تلميذين يدرسان معها ﻿

فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، كشفت عنها وسائل إعلام أمريكية اليوم الاثنين، تقول أن تلميذة أمريكية، ضبطت والدتها تمارس الجنس الجماعي مع تلميذين آخرين يدرسان معها بعدما استدرجتهما في منزلها الذي

''شوف تيفي''



فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، كشفت عنها وسائل إعلام أمريكية اليوم الاثنين، تقول أن تلميذة أمريكية، ضبطت والدتها تمارس الجنس الجماعي مع تلميذين آخرين يدرسان معها بعدما استدرجتهما في منزلها الذي يوجد بولاية فلوريدا.



وحسب وكالة ''سبوتنيك'' فإن الإبنة المصدومة، قدمت بلاغا للشرطة، قالت فيه إنها ضبطت والدتها تمارس الجنس الجماعي مع زميليها البالغين 16 و17سنة، ليتم سجن المرأة المدعوة جايمي آير.



وأضافت الوكالة بأن جايمي آير البالغة 40 عاما، قامت بتقديم الكحول لمجموعة من التلاميذ، قبل ممارسة الجنس، موضحة بأن التحقيق أشار إلى جايمي آير قالت لأحد التلميذين إنها في حاجة للاستحمام، وإنه يجب أن يأتي لمساعدتها''، لكنها قادته إلى غرفة النوم، وجردته من الملابس قبيل ممارسة الجنس معه، قبل أن ينضم إليهم التلميذ الثاني، حيث قاموا جميعا بنشاط جنسي جماعي.



