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جمارك أكادير تحجز نصف طن من الملابس المستعملة في حافلة للركاب

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 18:04 جمارك أكادير تحجز نصف طن من الملابس المستعملة في حافلة للركاب | حوادث و حقوق
جمارك أكادير تحجز نصف طن من الملابس المستعملة في حافلة للركاب
حجزت الفرقة المتنقلة للجمارك بمدينة أكادير، حوالي 600 كيلوغرام من الملابس المستعملة والقادمة من الخارج، كانت محملة على متن حافلة للركاب على الساعة 5 صباحا على مستوى نقطة أداء فاتورة الطريق السيار

شوف تيفي


حجزت الفرقة المتنقلة للجمارك بمدينة أكادير، حوالي 600 كيلوغرام من الملابس المستعملة والقادمة من الخارج، كانت محملة على متن حافلة للركاب على الساعة 5 صباحا على مستوى نقطة أداء فاتورة الطريق السيار المشرفة على مدخل مدينة أكادير.

وتمكنت فرقة الجمارك من توقيف الحافلة مباشرة بعد تجاوزها لنقطة الأداء الأخيرة بالطريق السيار الرابط بين أكادير ومراكش، حيث خضعت الحافلة لتفتيش دقيق، ليتم العثور بين أمتعة المسافرين على أزيد من نصف طن من الملابس المستعملة البال.

وتم تحرير محضر قضائي في الحادثة مباشرة بعد حجز الكمية كاملة، كانت مخبأة بإحكام في زوايا خفية بالحافلة، وبين ثنايا أمتعة المسافرين، حيث سيتم إحالة المحضر على القضاء لإستكمال البحث حول الموضوع.

 

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