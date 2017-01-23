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مؤثر..صورة سيدة مسنة تحمل ابنها الشاب المريض على ظهرها تهز الفايسبوك

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 17:54 مؤثر..صورة سيدة مسنة تحمل ابنها الشاب المريض على ظهرها تهز الفايسبوك | مجتمع
مؤثر..صورة سيدة مسنة تحمل ابنها الشاب المريض على ظهرها تهز الفايسبوك
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صور جد مؤثرة، تظهر من خلالها سيدة مسنة وهي تحمل ابنها المريض على ظهرها، وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذه الصورة ، حيث عبر الجميع عن إعجابهم الكبير

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صور جد مؤثرة، تظهر من خلالها سيدة مسنة وهي تحمل ابنها المريض على ظهرها، وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذه الصورة ، حيث عبر الجميع عن إعجابهم الكبير بها، مؤكدين بأن الأمهات المغربيات وبالرغم من معاناتهن اليومية فإنهن يقمن بدورهن الكامل في تربية فلذات أكبادهن.
وطالب النشطاء جميع الأبناء وخاصة الجيل الصاعد احترام أمهاتهن بشكل أكبر، وأحمل هدية ممكن أن تقدم لهن هو حسن معاملتهن، موضحين بأن العديد من حالات التعنيف والضرب بل وحتى قتل الأمهات انتشرت في الآونة الأخيرة بالمجتمع المغربي في ظاهرة شادة ببلادنا...

صورة سيدة مسنة تحمل ابنها الشاب المريض على ظهرها تهز الفايسبوكصورة سيدة مسنة تحمل ابنها الشاب المريض على ظهرها تهز الفايسبوك

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