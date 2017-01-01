بوتين يحذر السعودية من ''أبواب جهنم'' إن بعثت بأسلحة نوعية للمعارضة السورية ﻿

بعث فلاديمير بوتين مستشاره '' ألكسندر شوسكو'' إلى الرئيس بشار الأسد محملا إياه رسالة يعبر فيها عن إرتياحه للأوضاع الجديدة على الساحة السورية و الدولية، خاصة بعد الهزائم المتتالية التي أضعفت التنظيم

شوف تيفي

بعث فلاديمير بوتين مستشاره '' ألكسندر شوسكو'' إلى الرئيس بشار الأسد محملا إياه رسالة يعبر فيها عن إرتياحه للأوضاع الجديدة على الساحة السورية و الدولية، خاصة بعد الهزائم المتتالية التي أضعفت التنظيم الإرهابي ''داعش'' وفقدانه لمعاقله الرئيسية التي كان يحتلها.

وهنأ بوتين الرئيس الأسد و الجيش السوري العربي و حزب الله على صمودهم وإنتصارهم على الإرهاب لـ 5 سنوات متتالية، كما أضاف بوتين في رسالته أن الرئيس الأسد هو شريك إستراتيجي عسكري و سياسي لروسيا و لا أحد يستطيع أن يفرض على موسكو مدة بقاء الأسد على رأس الجمهورية السورية.

وحسب ماتناقلته مواقع إعلامية دولية، رد بوتين على تصريحات خالد الجبير وزير الشؤون الخارجية السعودي، '' بكون المملكة سترسل أسلحة نوعية للمعارضة السورية ” بالقول في رسالته ” السعودية و من ورائها سيفتحون باب جهنم على أنفسهم “.





