صادم..شاب ينتحر بطريقة مروعة بالخميسات ﻿

اهتز حي النصر بمدينة الخميسات، صباح اليوم الاثنين، على وقع انتحار شاب، من خلال رمي نفسه من الطابق الثالث لمنزل أسرته.

''شوف تيفي''



اهتز حي النصر بمدينة الخميسات، صباح اليوم الاثنين، على وقع انتحار شاب، من خلال رمي نفسه من الطابق الثالث لمنزل أسرته.



وحسب مصادر من الخميسات فإن الشاب الذي يعاني من مرض نفسي، ألقى بنفسه من أعلى المنزل ليصاب بجروح خطيرة على مستوى الرأس، تم على إثرها نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.



وأضافت المصادر ذاتها بأن الطاقم الطبي للمركز الاستشفائي بالخميسات، حاول إنقاذ الشاب لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة خطورة الإصابات التي تعرض لها.