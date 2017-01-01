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عاجل وحصريا..''شوف تيفي'' تكشف السيناريو الذي ستنتهي به قضية سعد المجرد

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 17:19 عاجل وحصريا..شوف تيفي تكشف السيناريو الذي ستنتهي به قضية سعد المجرد | ثقافة و فنون
عاجل وحصريا..''شوف تيفي'' تكشف السيناريو الذي ستنتهي به قضية سعد المجرد
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها الموثوق منه بأن قضية سعد المجرد بفرنسا من المحتمل أن تنتهي بشكل مشابه لقضيته الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تنازلت خلالها الفتاة الأمريكية عن متابعة المجرد

''شوف تيفي'': إ.ط

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها الموثوق منه بأن قضية سعد المجرد بفرنسا من المحتمل أن تنتهي بشكل مشابه لقضيته الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تنازلت خلالها الفتاة الأمريكية عن متابعة المجرد بتهمة الاغتصاب.

وأوضح مصدر ''شوف تيفي'' بأن هناك احتمالا كبيرا بوجود مفاوضات بين هيئة الدفاع عن المجرد ومحامي الفتاة الفرنسية والتي ستكون نتيجتها إيجابية وفي صالح ''المعلم'' في حال الوصول إلى اتفاق نهائي تتنازل من خلاله الفتاة الفرنسية عن جميع اتهاماتها.

وأضاف المصدر ذاته بأن قضية الفنان المغربي جد معقدة، بسبب القانون الفرنسي الذي سيلزم الفتاة الفرنسية ''لوار بريول'' بالكشف عن الأسباب التي دفعتها إلى التنازل، مشيرا في الوقت ذاته بأنه وفي حال حصول تنازل فإن القضاء الفرنسي سيتابع المجرد في تهم لها علاقة بالسكر واستهلاك الكوكايين.
وأكد ذات المصدر بأن نهاية الشهر الجاري، ستكون بمثابة النقطة الفاصلة في قضية سعد المجرد، لأن التحقيق الجديد بأمر من قاضية التحقيق قد يخرج بأدلة جديدة قد تكون إما لصالح ''المعلم'' أو لصالح ''لورا بريول.

 

 

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المغرب شوف تيفي يعدج المجرد : القضاء الفرنسي لورا بريول

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