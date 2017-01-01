أخطر سارق للدراجات النارية والملقب بـ ''البلوطي'' يسقط بين يدي المصالح الأمنية بأكادير ﻿

تمكنت المصالح الأمينة، أخيرا، بمدينة أكادير، من إيقاف أخطر سارق للدراجات النارية بعاصمة سوس والملقب بـ ''البلوطي'' وذلك على مستوى حي المسيرة.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمينة، أخيرا، بمدينة أكادير، من إيقاف أخطر سارق للدراجات النارية بعاصمة سوس والملقب بـ ''البلوطي'' وذلك على مستوى حي المسيرة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الملقب بـ''البلوطي، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان مبحوثا عنه للاشتباه في تورطه في سرقة دراجتين ناريتين.

وأضاف المصدر ذاته بأنه وإلى جانب ''البلوطي''، فقد تمكنت المصالح الأمنية من إيقاف سارقين مسلحين على دراجة نارية، وشخص رابع يعترض سبيل التلميذات من أجل سرقة هواتفهن النقالة.



