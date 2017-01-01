خطير.. بسبب مخزني: فتاة شابة حاولت الانتحار أمام ثكنة القوات المساعدة ﻿

اهتزت منطقة القليعة ضواحي مدينة أكادير، نهاية الأسبوع المنصرم على وقع محاولة انتحار شابة في مقتبل العمر، أقدمت على تناول كمية مهمة من سم الفئران أمام ثكنة تابعة للقوات المساعدة.

"شوف تيفي"



اهتزت منطقة القليعة ضواحي مدينة أكادير، نهاية الأسبوع المنصرم على وقع محاولة انتحار شابة في مقتبل العمر، أقدمت على تناول كمية مهمة من سم الفئران أمام ثكنة تابعة للقوات المساعدة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من معلومات بهذا الخصوص من مصدرها، فإن السيدة التي حاولت الانتحار اتهمت فردا من القوات المساعدة بالتملص والهروب من الاعتراف بابنهما الذي أنجبته عقب علاقة غير شرعية بينهما.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل السيدة إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير، حيث تم تقديم العلاجات الضرورية لها، قبل أن يتم التحقيق معها من طرف مصالح الدرك الملكي.



