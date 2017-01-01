 أمن أصيلة يوقف عصابة تتزعمها فتاة عشرينية قامت بالاعتداء على تلميذ.. والسبب صور خليعة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أخطر سارق للدراجات النارية والملقب بـ البلوطي يسقط بين يدي المصالح الأمنية بأكادير | حوادث و حقوق

أخطر سارق للدراجات النارية والملقب بـ ''البلوطي'' يسقط بين يدي المصالح الأمنية بأكادير

خطير.. بسبب مخزني: فتاة شابة حاولت الانتحار أمام ثكنة القوات المساعدة | حوادث و حقوق

خطير.. بسبب مخزني: فتاة شابة حاولت الانتحار أمام ثكنة القوات المساعدة

أمن أصيلة يوقف عصابة تتزعمها فتاة عشرينية قامت بالاعتداء على تلميذ.. والسبب صور خليعة | حوادث و حقوق

أمن أصيلة يوقف عصابة تتزعمها فتاة عشرينية قامت بالاعتداء على تلميذ.. والسبب صور خليعة

بالفيديو...فايسبوكيون يتساءلون: لماذا تدافع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن انفصاليين لم تجف أيديهم من دماء ضحايا اكديم إزيك وتنظر لعائلات الضحايا بـعين ميكة | بوليتيك

بالفيديو...فايسبوكيون يتساءلون: لماذا تدافع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن انفصاليين لم تجف

عاجل و حصري.. بوادر انفراج أزمة لمجرد..الفرنسية لورا بريول تتنازل عن القضية وهاشنو غاديوقع | ثقافة و فنون

عاجل و حصري.. بوادر انفراج أزمة لمجرد..الفرنسية ''لورا بريول'' تتنازل عن القضية وهاشنو غاديوقع

الحموشي يعفي ثلاث مسؤولين أمنيين بجهة سوس ماسة في أسبوع واحد | مجتمع

الحموشي يعفي ثلاث مسؤولين أمنيين بجهة سوس ماسة في أسبوع واحد

القضاء يُؤجل ملف مدارس محمد الفاتح إلى 30 يناير الجاري | مجتمع

القضاء يُؤجل ملف مدارس محمد الفاتح إلى 30 يناير الجاري

مثير.. السجن لكل شخص وعد فتاة بالزواج تم أخلف وعده..وها باش كيطالبو المغربيات | منوعات

مثير.. السجن لكل شخص وعد فتاة بالزواج تم أخلف وعده..وها باش كيطالبو المغربيات

بن كيران يؤجل مقترح قيادة حزب العدالة والتنمية بتقديم الإستقالة من رئاسة الحكومة ويحدد تاريخها | بوليتيك

بن كيران يؤجل مقترح قيادة حزب العدالة والتنمية بتقديم الإستقالة من رئاسة الحكومة ويحدد تاريخها

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

أمن أصيلة يوقف عصابة تتزعمها فتاة عشرينية قامت بالاعتداء على تلميذ.. والسبب صور خليعة

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 17:00 أمن أصيلة يوقف عصابة تتزعمها فتاة عشرينية قامت بالاعتداء على تلميذ.. والسبب صور خليعة | حوادث و حقوق
أمن أصيلة يوقف عصابة تتزعمها فتاة عشرينية قامت بالاعتداء على تلميذ.. والسبب صور خليعة
أفلحت عناصر الأمن بمدينة أصيلة والتابعة لولاية أمن طنجة في تفكيك عصابة إجرامية مكونة من ثلاثة شبان يبلغون من السن على التوالي 18 و21 و22 سنة، بالإضافة الى فتاة عشرينية، عمدوا إلى استدراج تلميذ من خلال

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



أفلحت عناصر الأمن بمدينة أصيلة والتابعة لولاية أمن طنجة في تفكيك عصابة إجرامية مكونة من ثلاثة شبان يبلغون من السن على التوالي 18 و21 و22 سنة، بالإضافة الى فتاة عشرينية، عمدوا إلى استدراج تلميذ من خلال جعل الفتاة المنتمية للعصابة طعما له بحكم علاقة سابقة كانت تجمع بينهما، إلى مكان خال قرب محطة القطار بأصيلة.

وذكرت مصادر موثوقة أن العصابة وبعد الاستفراد بالضحية قاموا بتكبيله لينتزعوا منه هاتفا نقالا ومبلغ مالي بعد أن عمدوا إلى تعنيفه.

وأضافت المصادر أنه وبعد البحث الأولي مع الفتاة المشتبه بها، اعترفت أنها كانت على علاقة غرامية مع الضحية الذي كان قد سبق وأن التقط لها صور حميمية وهي في أوضاع جنسية، وخوفا منها أن يقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وبعدما قطعت علاقتها معه، قامت بالاستعانة بعدد من الشبان من مدينة القصر الكبير لتنفيذ عملية سرقة الهاتف النقال للضحية والذي كان يحتوي على صورها.

عناصر الأمن تمكنت من إلقاء القبض على أفراد العصابة وحجزت لديهم عدد من المحجوزات وهي عبارة عن هواتف نقالة وأسلحة بيضاء، ليتم إخضاع الجميع لتدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديم أفراد العصابة أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة.


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

محكمة الاستئناف بطنجة صور حميمية أصيلة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

أخطر سارق للدراجات النارية والملقب بـ البلوطي يسقط بين يدي المصالح الأمنية بأكادير | حوادث و حقوق

أخطر سارق للدراجات النارية والملقب بـ ''البلوطي'' يسقط بين يدي المصالح الأمنية بأكادير

خطير.. بسبب مخزني: فتاة شابة حاولت الانتحار أمام ثكنة القوات المساعدة | حوادث و حقوق

خطير.. بسبب مخزني: فتاة شابة حاولت الانتحار أمام ثكنة القوات المساعدة

مؤلم وبالصور.. مقتل دركي بطريقة مروعة بالدريوش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور.. مقتل دركي بطريقة مروعة بالدريوش..وهذه هي التفاصيل

خطير وبالصور.. حضيو راسكم:عصابة تتزعمها فتاة على سيارة تروع البيضاء وكتسرق الناس وكتعريهم..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. حضيو راسكم:عصابة تتزعمها فتاة على سيارة تروع البيضاء وكتسرق الناس وكتعريهم..وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من داخل المستشفى..تصريح جد مؤثر لابن الفنان الأمازيغي الذي توفي بالغاز بخنيفرة | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

من داخل المستشفى..تصريح جد مؤثر لابن الفنان الأمازيغي الذي توفي بالغاز بخنيفرة

خطير و بالفيديو..الشفرة على المباشر و في واضحة النهار‎ | قنوات أخرى

خطير و بالفيديو..الشفرة على المباشر و في واضحة النهار‎

فيديو جد مؤثر..لحظة نقل جثمان الفنان المغربي الذي توفي بالغاز إلى مقبرة خنيفرة. | خارج البلاطو

فيديو جد مؤثر..لحظة نقل جثمان الفنان المغربي الذي توفي بالغاز إلى مقبرة خنيفرة.

بالفيديو.. شوفو كيفاش تفاعل جمهور المحمدية الغفير مع أغاني موس ماهر.. كولشي شاعل التيليفون | قنوات أخرى

بالفيديو.. شوفو كيفاش تفاعل جمهور المحمدية الغفير مع أغاني موس ماهر.. كولشي شاعل التيليفون

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

أخطر سارق للدراجات النارية والملقب بـ البلوطي يسقط بين يدي المصالح الأمنية بأكادير | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

أخطر سارق للدراجات النارية والملقب بـ ''البلوطي'' يسقط بين يدي المصالح الأمنية بأكادير

خطير.. بسبب مخزني: فتاة شابة حاولت الانتحار أمام ثكنة القوات المساعدة | حوادث و حقوق

خطير.. بسبب مخزني: فتاة شابة حاولت الانتحار أمام ثكنة القوات المساعدة

أمن أصيلة يوقف عصابة تتزعمها فتاة عشرينية قامت بالاعتداء على تلميذ.. والسبب صور خليعة | حوادث و حقوق

أمن أصيلة يوقف عصابة تتزعمها فتاة عشرينية قامت بالاعتداء على تلميذ.. والسبب صور خليعة

بالفيديو...فايسبوكيون يتساءلون: لماذا تدافع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن انفصاليين لم تجف أيديهم من دماء ضحايا اكديم إزيك وتنظر لعائلات الضحايا بـعين ميكة | بوليتيك

بالفيديو...فايسبوكيون يتساءلون: لماذا تدافع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن انفصاليين لم تجف

﻿ ﻿
اليوم 09:31 GMT

عاجل :سامسونغ في أول رد رسمي بخصوص غالاكسي نوت7

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.