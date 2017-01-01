أمن أصيلة يوقف عصابة تتزعمها فتاة عشرينية قامت بالاعتداء على تلميذ.. والسبب صور خليعة ﻿

أفلحت عناصر الأمن بمدينة أصيلة والتابعة لولاية أمن طنجة في تفكيك عصابة إجرامية مكونة من ثلاثة شبان يبلغون من السن على التوالي 18 و21 و22 سنة، بالإضافة الى فتاة عشرينية، عمدوا إلى استدراج تلميذ من خلال

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر





أفلحت عناصر الأمن بمدينة أصيلة والتابعة لولاية أمن طنجة في تفكيك عصابة إجرامية مكونة من ثلاثة شبان يبلغون من السن على التوالي 18 و21 و22 سنة، بالإضافة الى فتاة عشرينية، عمدوا إلى استدراج تلميذ من خلال جعل الفتاة المنتمية للعصابة طعما له بحكم علاقة سابقة كانت تجمع بينهما، إلى مكان خال قرب محطة القطار بأصيلة.



وذكرت مصادر موثوقة أن العصابة وبعد الاستفراد بالضحية قاموا بتكبيله لينتزعوا منه هاتفا نقالا ومبلغ مالي بعد أن عمدوا إلى تعنيفه.

وأضافت المصادر أنه وبعد البحث الأولي مع الفتاة المشتبه بها، اعترفت أنها كانت على علاقة غرامية مع الضحية الذي كان قد سبق وأن التقط لها صور حميمية وهي في أوضاع جنسية، وخوفا منها أن يقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وبعدما قطعت علاقتها معه، قامت بالاستعانة بعدد من الشبان من مدينة القصر الكبير لتنفيذ عملية سرقة الهاتف النقال للضحية والذي كان يحتوي على صورها.



عناصر الأمن تمكنت من إلقاء القبض على أفراد العصابة وحجزت لديهم عدد من المحجوزات وهي عبارة عن هواتف نقالة وأسلحة بيضاء، ليتم إخضاع الجميع لتدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديم أفراد العصابة أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة.





