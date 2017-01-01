بالفيديو...فايسبوكيون يتساءلون: لماذا تدافع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن انفصاليين لم تجف أيديهم من دماء ضحايا اكديم إزيك وتنظر لعائلات الضحايا بـ''عين ميكة'' ﻿

لم يستسغ بعض المتتبعين، خاصة النشيطين بمواقع التواصل الاجتماعي ''الفايسبوك''، أن يكون هناك تعاطفا مع المجرمين والقتلة، ممن لم تجف أيديهم بعد من دماء شهداء الوطن، في إشارة إلى ضحايا أحداث ''اكديم إيزيك

شوف تيفي



لم يستسغ بعض المتتبعين، خاصة النشيطين بمواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، أن يكون هناك تعاطفا مع المجرمين والقتلة، ممن لم تجف أيديهم بعد من دماء شهداء الوطن، في إشارة إلى ضحايا أحداث "اكديم إيزيك" المأساوية التي زهقت على إثرها أرواحهم بيد انفصاليي البوليساريو، وكيف نصبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نفسها طرفا للدفاع عن هؤلاء القتلة، الذين تابع العالم جريمتهم التي استنكرها المنتظم الدولي بشتى تعابير التنديد والشجب (انظر الفيديو). وقال بعض من هؤلاء المتتبعين، إنه عبر كل المراحل التاريخية التي عاشها المغرب، كان هناك دائما أعداء يعاكسون حقوقه ومصالحه. وإذا كان من المـستساغ أن يكون هؤلاء في الغالب جهات أجنبية لها أجندات معينة معروفة للجميع، فإن المبهم هو أن يكون جزء من أبناء هذا الوطن والمحسوبين عليه يدافعون عن الخونة.

ويرى هؤلاء، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حين قامت بالدفاع عن القتلة الانفصاليين، فإنها خرجت حسب قولهم عن الإجماع الوطني.. إذ في الوقت الذي منح الوطن قادتها جميع حقوقهم الاجتماعية والسياسية، اختاروا هم حرمانه من أبسط واجباته على أبنائه، والمتمثلة حسب تعبيرهم، في الدفاع عنه ضد المعاكسين لوحدته الترابية.

وقال بعض الفايسبوكيين، إن المغاربة لن ينسوا لهذه الجمعية "كيف والت أعداء الوطن على خلفية أحداث "اكديم إيزيك" ونصبت محامين للدفاع عن القتلة والمجرمين الذين أزهقوا بوحشية ودم بارد أرواح العديد من أبناء هذا الوطن".. معتبرين أن "النهج الذي تتبناه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمخالف للإجماع الوطني لم يقتصر على القضية الوطنية"، بل شمل حسب هؤلاء، حتى هاجسها في تبخيس مجهودات الدولة في مجال حقوق الإنسان، والترويج لما اعتبروه صورة سلبية للسلطات العمومية، من خلال تلفيق عدد من التهم الجاهزة، كادعاء وجود عدد من الاعتقالات الوهمية وممارسة التعذيب، واتهام القضاء بعدم الاستقلالية واعتبار أحكامه ظالمة وصورية.

واستغرب هؤلاء النشطاء، كيف أن هذه الجمعية، تتمتع بصفة المنفعة العامة الممنوحة لها بموجب مرسوم، مما يمكنها من إبرام شراكات مع مؤسسات عامة لتمويل أنشطتها في مجالات كالعدل والتعليم، ويوفر لها موارد مالية وبشرية ولوجستيكية هامة تضعها الدولة رهن إشارتها. ليتساءلوا حول استمرار الدولة في تخويل صفة المنفعة العامة لهذه الجمعية التي تسعى حسب قولهم لتقويض أسس الدولة وزعزعة استقرارها، "وهي التي تعتمد على التمويل الخارجي التي تستفيد منه، والذي يجعل منها أغنى التنظيمات داخل الحقل الجمعوي، بالقدر الذي جعل حساباتها تقدر بالملايين من الدراهم". يقول هؤلاء، قبل أن يتساءلوا حول المقابل الذي تمنحه الجمعية مقابل الدعم الخارجي.. "فمن حق المغاربة أن يتساءلوا حول ما ستدفعه الجمعية مقابل هذا السخاء الأجنبي؟ بل من حقهم أن يكونوا على علم بالمبالغ الخيالية التي حصلت عليها الجمعية مع تحديد مصدرها؟".. يتساءل هؤلاء.

إن تقديم الجمعية نفسها كمدافع عن القتلة والمجرمين، يقول بعض الفايسبوكيين، لا يمت للعدل ومبدأ حقوق الإنسان في شيء، لاعتبار بسيط، هو أن الجمعية لم تأبه للألام الذي تعيشه عائلات ضحايا اكديم إيزيك، ولا تبالي بمبدأ الانتصار للحق، وهي التي رأت كما العالم كيف قتل هؤلاء الانفصاليون جنود مغاربة يدافعون عن الوطن بدم بارد، بل وبأبشع الطرق الإجرامية الممعنة في السادية.. حيث كان على الجمعية، يضيف الفايسبوكيين، أن تنتصر للحق أولا، وأن تصطف للفئة المظلومة، وليس للفئة الباغية.. إذ الحق في الحياة هو أسمى ما في الوجود.. وهذا ما تقوله الجمعية بالضبط في كثير من تقاريرها.. لكن الحاصل هو أنها حسب هؤلاء النشطاء، تقول ما لا تفعل، مما يجعلها في تناقض صريح مع نفسها أولا، ومع المبادئ الكونية بدرجة ثانية.



