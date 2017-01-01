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عاجل و حصري.. بوادر انفراج أزمة لمجرد..الفرنسية ''لورا بريول'' تتنازل عن القضية وهاشنو غاديوقع

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 16:03 عاجل و حصري.. بوادر انفراج أزمة لمجرد..الفرنسية لورا بريول تتنازل عن القضية وهاشنو غاديوقع | ثقافة و فنون
عاجل و حصري.. بوادر انفراج أزمة لمجرد..الفرنسية ''لورا بريول'' تتنازل عن القضية وهاشنو غاديوقع
علمت ''شوف تيفي''،أن تطورات جديدة ستعرفها قضية الفنان المغربي سعد لمجرد بعدما أبدت المشتكية الفرنسية ''لورا بريول'' رغبتها في التنازل لسعد عن القضية.

شوف تيفي:م غ

 

علمت "شوف تيفي"،أن تطورات جديدة ستعرفها قضية الفنان المغربي سعد لمجرد بعدما أبدت المشتكية الفرنسية "لورا بريول"  رغبتها في التنازل لسعد عن القضية.

و حسب مصادر مقربة من هذا الملف، فقد تدخل دفاع المشتكية وعقد جلسة مع دفاع الفنان المغربي وتم طرح فكرة التنازل على طاولة  الحوار إلا أن لورا بريول لم تحسم بعد في قرارها.

و ارتباطا بذات الموضوع، نشر الفنان المغربي البشير عبدو والد سعد لمجرد يوم أمس الأحد بشرى سارة لجمهور المعلم يخبرهم فيها أن الفرج قريب قائلا في تدوينة " دعواتكم الخالصة لإبننا سعد بالفرج القريب بإذن الله.. نتمنى أن نكونو دائما عند حسن ظنكم بنا ".

تجدر الإشارة، أن نهاية شهر يناير الجاري ستكون مفصلية في قضية الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بسجن فلوري بباريس عقب اتهامه بالاغتصاب والتعنيف الجسدي في حق فتاة فرنسية.


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شوف تيفي المغرب الفرج سعد لمجرد التنازل

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