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الحموشي يعفي ثلاث مسؤولين أمنيين بجهة سوس ماسة في أسبوع واحد

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 15:51 الحموشي يعفي ثلاث مسؤولين أمنيين بجهة سوس ماسة في أسبوع واحد | مجتمع
الحموشي يعفي ثلاث مسؤولين أمنيين بجهة سوس ماسة في أسبوع واحد
أعفت الإدارة العامة للأمن الوطني ثلاث مسؤولين أمنيين من مهامهم في الأيام القليلة الماضية، ينتمون إلى ولاية أمن جهة سوس ماسة، عقب حلول لجان تفتيش مركزية على عجل بكل من مدينة إنزكان وتزنيت.

شوف تيفي

 

أعفت الإدارة العامة للأمن الوطني ثلاث مسؤولين أمنيين من مهامهم في الأيام القليلة الماضية،  ينتمون إلى ولاية أمن جهة سوس ماسة، عقب حلول لجان تفتيش مركزية على عجل بكل من مدينة إنزكان وتزنيت.

وتم تنقيل رئيس المنطقة الأمنية لإنزكان أيت ملول، نحو مقر ولاية أمن أكادير بدون مهمة بعد زيارات متكررة للجان تفتيش وتحقيق مركزية، فيما تم تكليف عميد مركزي بالمنصب إلى حين تعيين مسؤول جديد.

وفي نفس الأسبوع تقريبا، تم إعفاء رئيس المنطقة الأمنية لتزنيت هو الآخر، مع قرار بتوجيه الإنذار إليه، بعد شهور على حلوله بمدينة تزنيت قادما إليها من ولاية أمن أكادير.

أما الإعفاء الثالث لمديرية الحموشي فيخص رئيس الشرطة القضائية بمدينة تزنيت، حيث  أنهت مهام المسؤول الأمني على رأس فرقة الشرطة القضائية في انتظار تكليفه بمهمة أخرى وفق مصادر مطلعة.

 

 

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الحموشي الأمن المسؤولين تزنيت الإعفاء أكادير شوف تيفي

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