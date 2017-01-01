القضاء يُؤجل ملف مدارس محمد الفاتح إلى 30 يناير الجاري ﻿

قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء اليوم الاثنين تأجيل النظر في أربع ملفات قضائية موضوعها توقيف قرار إغلاق مدارس مؤسسات الفاتح إلى 30 يناير الجاري.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر





قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء اليوم الاثنين تأجيل النظر في أربع ملفات قضائية موضوعها توقيف قرار إغلاق مدارس مؤسسات الفاتح إلى 30 يناير الجاري.



وذكرت مصادر موثوقة أنه بعدما التمس دفاع وزارة الداخلية والوكيل القضائي للمملكة وممثل وزارة التربية الوطنية مهلة للاطلاع على وثائق الملف يتعلق بموضوع نظرت فيه هيئة المحكمة يهم آباء وأولياء مدارس محمد الفاتح بـ"ليساسفة" ووضع دفاع آباء وأولياء المؤسسات الأخرى بالبيضاء مقالا للتدخل الإرادي في الدعوى، التمست هيئة دفاع آباء وأولياء التلاميذ ضم الملفات الأربعة لوحدة السبب والموضوع، ما جعل هيئة المحكمة تقرر تأجيل النطق بالاستجابة لملتمس الضم من عدمه لجلسة 30 يناير الجاري.



وكان دفاع الآباء بـ"ليساسفة" قد وضع دعوى أخرى اليوم الاثنين بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء لإلغاء مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للدار البيضاء سطات يحمل تاريخا ورقما آخر يتضمن نفس المعطيات والأوامر الصادرة في بلاغ الداخلية، وهذا الملف جرى تعيينه كذلك في أول جلسة يوم 30 يناير الجاري.



كما شهدت الجلسة حضور عشرات الآباء والأولياء الذين غصت بهم القاعة وجنبات المحكمة لمتابعة أطوار القضية بالإضافة إلى ممثلي جمعيات عن المجتمع المدني جاؤوا لمؤازرة الآباء والأولياء.





