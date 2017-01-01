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مثير.. السجن لكل شخص وعد فتاة بالزواج تم أخلف وعده..وها باش كيطالبو المغربيات

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 15:32 مثير.. السجن لكل شخص وعد فتاة بالزواج تم أخلف وعده..وها باش كيطالبو المغربيات | منوعات
مثير.. السجن لكل شخص وعد فتاة بالزواج تم أخلف وعده..وها باش كيطالبو المغربيات
ظهرت بالولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة العديد من القوانين المثيرة والغريبة، ومن بينها قانون في ولاية ساوث كارولينا، ينص على عقوبة بالسجن قد تصل لمدة سنة واحدة للرجال فوق الـ 16 سنة

"شوف تيفي"

 

ظهرت بالولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة العديد من القوانين المثيرة والغريبة، ومن بينها قانون في ولاية ساوث كارولينا، ينص على عقوبة بالسجن قد تصل لمدة سنة واحدة للرجال فوق الـ 16 سنة الذين يخلفون وعودهم بالزواج.

وفور انتشار هذا الخبر الطريف والمثير، عبر العديد من الصفحات الفايسبوكية العربية، تفاعلت الفتيات العربيات بشكل كبير مع هذا القانون ومن بينهن مغربيات، حيث طالبن جميعهن بالشروع في تطبيقه في جميع الدول العربية، موضحا بأنهن كن ضحايا شباب تراجعوا عن الزواج بهن بعد سنوات طويلة من تبادل الوعود والعهود.

وتفاعل آخرون مع هذا الخبر، حيث طالب البعض بتطبيقه لكن مع إجراء تعديل بخصوص العقوبة الحبسية وذلك بتحويلها لغرامة مالية تتراوح قيمتها حسب مدة العلاقة التي جمعت بين الشاب والفتاة.

 

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