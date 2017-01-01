بن كيران يؤجل مقترح قيادة حزب العدالة والتنمية بتقديم الإستقالة من رئاسة الحكومة ويحدد تاريخها ﻿

كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، بأن قياديين بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية طالبوه بتقديم إستقالته للملك محمد السادس، بعد فشله في تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة.

شوف تيفي



كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، بأن قياديين بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية طالبوه بتقديم إستقالته للملك محمد السادس، بعد فشله في تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة.

وأفاد ذات المصدر، أن أغلب قيادة الحزب الأعضاء بالأمانة العامة والملقبون بالصقور، طالبوه بتقديم إستقالته وعدم التنازل أمام مطالب جديدة للأحزاب الأربعة المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة، حيث يرفض أغلب قيادات الحزب، حصول الإتحاد الإشتراكي على مناصب وزارية في الحكومة المقبلة.

وطالب الصقور من عبد الإله بن كيران، بوقف ما وصفوه "بالمزيد من التنازلات"، حيث أن أقصى ما يمكن تقديمه من تنازلات هو رئاسة مجلس النواب من طرف حزب الإتحاد الإشتراكي، ودخول حزب الإتحاد الدستوري إلى الحكومة تحت مظلة حزب التجمع الوطني للأحرار.

وقالت ذات المصادر، إن بن كيران رد على مطالب قيادة حزبه بلزوم الصمت وعدم الحديث عن تقديم الإستقالة إلى حين فشل المشاورات الحكومية المقبلة المقررة بعد قمة الإتحاد الإفريقي، بمبرر عدم ظهور ما أسماه بالأسباب الحقيقية لذلك في الوقت الحالي، حيث يرى رئيس الحكومة المعين أن معركة تشكيل الحكومة المقبلة، ستنتهي قريبا بإعلان الأغلبية في الأسبوع الأول من شهر فبراير، وهو التاريخ المحدد لإعادة مشاورات تشكيل الحكومة.

هذا، ولزم بن كيران الصمت والإعتكاف بمنزله منذ إجتماعه بزعماء الأحزاب السياسية لتشكيل هياكل مجلس النواب، حيث يشعر "بغصة كبيرة" منذ إعلان الحبيب المالكي كرئيس لمجلس النواب، فيما بن كيران كان يرغب في ترشيح عضو ينتمي للأحزاب الأربعة المعنية بتشكيل الحكومة.





