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المساجين مْهَلْيين فيهم في المغرب وهاشنو كِياكلو

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 14:51 المساجين مْهَلْيين فيهم في المغرب وهاشنو كِياكلو | مجتمع
المساجين مْهَلْيين فيهم في المغرب وهاشنو كِياكلو
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغ لها بأن الأمور المتعلقة بتغذية السجناء، تم تفويضها إلى شركات متخصصة في الطبخ الجماعي من أجل إعداد وجبات صحية ومتكاملة مع الحرص على

"شوف تيفي"ّ

 

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغ لها بأن الأمور المتعلقة بتغذية السجناء، تم تفويضها إلى شركات متخصصة في الطبخ الجماعي من أجل إعداد وجبات صحية ومتكاملة مع الحرص على جودتها، مضيفة أنها عملت على الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لتغذية السجناء من أجل الزيادة في الحصة اليومية لكل سجين.

وأوضحت مندوبية التامك بأنها سجلت إقبالا أكبر على الوجبات الغذائية لجودة طهيها وتوزيعها وكفايتها كما وكيفا، مؤكدة أنها لجأت إلى خبير من القطاع الخاص لإجراء تقييم للتجربة الأولى للتغذية الجماعية المفوضة إلى القطاع الخاص، حيث عملت على تحسين الوجبات الغذائية في المرحلة الحالية بناء على نتائج هذا التقييم.

وأكدت المندوبية في نفيها إلى ما أثير بشأن حالات سوء معاملة في السجون بأنها لم تتوصل أبدا بأي شكاية أو حالة بهذا الصدد سواء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو جمعيات المجتمع المدني، بما فيها المرصد المغربي للسجون، مشيرة إلى أنها بادرت من تلقاء نفسها إلى مكاتبة النيابة العامة بخصوص بعض الحالات من هذا النوع إثر إجراء تحريات إدارية حولها.

 

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