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نظرات خيانة ''بيل كلينتون'' تحقق أزيد من 53 مليون مشاهدة خلال 3 أيام

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 14:46 نظرات خيانة بيل كلينتون تحقق أزيد من 53 مليون مشاهدة خلال 3 أيام | دولي
نظرات خيانة ''بيل كلينتون'' تحقق أزيد من 53 مليون مشاهدة خلال 3 أيام
حقق شريط فيديو للرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية ''بيل كلينتون'' التقط له في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الحالي ''دونالد ترامب'' أكثر من 53 مليون مشاهدة.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



حقق شريط فيديو للرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية "بيل كلينتون" التقط له في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" أكثر من 53 مليون مشاهدة.

ويظهر الشريط الذي خلق جدلا واسعا وتناقلته عدد من وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية والذي حضرته "هيلاري كلينتون"، الرئيس الأمريكي السابق "بيل كلينتون" وهو يوجه نظرات على خلاف أنظار الحشود بكامله و التي كانت موجهة إلى المنصة التي كانت تقف عليها زوجة "ترامب" .

و كان الرئيس الأسبق يحدق في اتجاه آخر، ويبتسم تارة ويعض على شفتيه تارة أخرى لمدة قاربت الدقيقة، قبل أن تفطن هيلاري الى الأمر وتحدق بزوجها لثوان قبل أن ينتبه لأمرها، الأمر الذي شكل حسب البعض “فضيحة” أمام أنظار الآلاف، عدسات الكاميرا لم تكشف ما كان ينظر إليه بيل كلينتون بالضبط، لكن كثيرين ممن حضروا الحفل اتهموا "إيفانكا ترامب" البنت الحسناء للرئيس الجديد بأنها هي من خطفت أنظار بيل.

وكان الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون قد وقع خلال ولايته على رأس البيت الأبيض الأمريكي على فضيحة جنسية مدوية مع "مونيكا لوينسكي" إحدى المتدربات في البيت الأبيض آنداك.




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بيل كلينتون مونيكا لوينسكي إيفانكا ترامب فضيحة

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