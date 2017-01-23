مؤلم وبالصور.. مقتل دركي بطريقة مروعة بالدريوش..وهذه هي التفاصيل ﻿

"شوف تيفي"
شهدت الطريق الرابطة بين الدريوش ومنطقة عين زورة ضواحي مدينة الناظور،ليلة أمس الأحد ، وقوع فاجعة طرقية، عقب اصطدام شاحنة من الحجم الكبير و سيارة من نوع "فورد" يقودها دركي ما أسفر عن مقتل هذا الأخير.
وحسب مصادر ناظورية فإن الدركي الهالك، كان قادما من ورزازات صوب مدينة امزورن للالتحاق بعمله، لتصطدم سيارة بالشاحنة التي انقلبت ما تسبب في إصابة سائقيها بجروح متفاوتة الخطورة.
وأضافت المصادر ذاتها بأن عناصر الدرك الملكي للدريوش، وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بعين المكان، وقامت بالمعاينة بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات.
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