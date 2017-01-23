سكوب و بالصور.. هاشحال خْسرات إيمان الباني فعرسها بالمغرب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة،اليوم الاثنين، أن ملكة جمال المغرب إيمان الباني أنفقت على حفل زواجها الثاني بالمغرب حوالي 80 مليون سنتيم بعد الأول باسطنبول التركية.

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" من مصادرها الخاصة،اليوم الاثنين، أن ملكة جمال المغرب إيمان الباني أنفقت على حفل زواجها الثاني بالمغرب حوالي 80 مليون سنتيم بعد الأول باسطنبول التركية.

و قالت ذات المصادر، إن مصاريف حفل الزفاف الثاني تراوحت بين 80 و 90 مليون سنتيم شملت كراء قاعة أكبر فندق بالصخيرات.

هذا وعرف حفل زفاف ملكة جمال المغرب إيمان الباني والممثل التركي مراد يلدريم، حضور ألمع المشاهير المغاربة...

يشار أن هذا هو حفل الزفاف الثاني للكوبل المغربي-التركي،حيث تم زفافهما الأول باسطنبول التركية في 25 من الشهر الماضي.