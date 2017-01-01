رئيس موريتانيا يستنفر قادة الجيش بعد دخول القوات السينغالية لجمهورية غامبيا ﻿

كشفت مصادر صحفية في العاصمة الموريتانية نواكشوط أن رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز دعا إلي اجتماع عاجل لقادة أركان الجيش و الأجهزة الأمنية بعد دخول القوات السينغالية لجمهورية غامبيا بعد رحيل

شوف تيفي





كشفت مصادر صحفية في العاصمة الموريتانية نواكشوط أن رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز دعا إلي اجتماع عاجل لقادة أركان الجيش و الأجهزة الأمنية بعد دخول القوات السينغالية لجمهورية غامبيا بعد رحيل رئيسها السابق يحي جامع.

و ربطت ذات المصادر، بين الإجتماع الإستعجالي الطارئ المذكور وتطورات الوضع الأمني في بانجول بعد دخول قوات مسلحة سنغالية إلي تلك البلاد مخالفة نص الإتفاق الذي تم تحت رعاية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس الذي ينص على مغادرة الرئيس الغامبي السابق يحي جامع مقابل ضمان سلامته وعدم ملاحقته قضائيا و تجنيب بلاده تدخلا عسكريا خارجيا.

وتشهد العلاقات الموريتانية السنغالية حالة توتر شديدة خصوصا بعد الإتهامات المبطنة التي وردت ضمن تصريحات أدلي بها الجمعة الماضية الرئيس الموريتاني وأشار فيها إلي أن أطرافا في المنطقة تسعى إلي تغليب الخيار العسكري على حساب الخيار السلمي في نزع فتيل الأزمة الغامبية وهو ما ترفضه موريتانيا.

وتقول مصادر مطلعة ، إن الحكومة السنغالية انزعجت من التصريحات وأطلقت في المقابل تصريحات مشابهة ، منها تلك التي جاءت أمس الأحد علي لسان وزير الخارجية السنغالي تقول ، إن إعفاء الرئيس الغامبي السابق يحي جامع من المساءلة القانونية لم يوقع عليها رئيس دولة إفريقية.