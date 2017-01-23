مثير وبالصورة.. بعد الباك: تسريبات في الامتحان الموحد للسنة الثالثة إعدادي ﻿

في سيناريو مشابه لما وقع خلال امتحانات الباكالوريا في السنة الماضية، قامت العديد من الصفحات الفايسبوكية صباح اليوم الاثنين، بنشر أجوبة امتحانات السنة الثالثة إعدادي.

"شوف تيفي"

في سيناريو مشابه لما وقع خلال امتحانات الباكالوريا في السنة الماضية، قامت العديد من الصفحات الفايسبوكية صباح اليوم الاثنين، بنشر أجوبة امتحانات السنة الثالثة إعدادي.

ونشرت هذه الصفحات أوراق الأسئلة والأجوبة الخاصة بمجموعة من المواد ومن بينها اللغة الفرنسية والفيزياء، وهو الأمر الذي تفاعل معه العديد من الممتحنين.

تجدر الإشارة إلى أن مختلف المؤسسات التعليمية الإعدادية، تعرف اليوم الاثنين أولى أيام الامتحان الموحد الخاص بالدورة الأولى.