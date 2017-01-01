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الرئيس الغامبي السابق يسرق خزينة بلاده و يطير إلى غينيا الاستوائية

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 13:13 الرئيس الغامبي السابق يسرق خزينة بلاده و يطير إلى غينيا الاستوائية | دولي
الرئيس الغامبي السابق يسرق خزينة بلاده و يطير إلى غينيا الاستوائية
تمكن الرئيس الغامبي السابق ''يحيى جامع'' قبل مغادرة بلاده نحو المنفى من ''سرقة'' أموال طائلة وممتلكات فارهة، بحسب ما كشف عنه أحد مستشاري الرئيس الجديد، أمس الأحد.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر


تمكن الرئيس الغامبي السابق "يحيى جامع" قبل مغادرة بلاده نحو المنفى من "سرقة" أموال طائلة وممتلكات فارهة، بحسب ما كشف عنه أحد مستشاري الرئيس الجديد، أمس الأحد.
وذكر "ماي أحمد فاتي"، وهو أحد مستشاري، الرئيس الجديد "آداما بارو"، خلال مؤتمر صحفي، إن الرئيس السابق سرق من خزائن البلاد وأخذ سيارات فاخرة على متن طائرات للشحن غادرت البلاد.

وأكد المستشار أن الرئيس الغامبي سرق أكثر من 11.4 مليون دولار، خلال أسبوعين فقط، وفق ما أكدته وزارة المالية والبنك المركزي بالبلاد، وهو ما سيفاقم متاعب البلاد التي تعاني مشاكل اقتصادية كبيرة.

حري بالذكر أن "جامع" كان قد امتنع عن تسليم السلطة للرئيس المنتخب, رغم خسارته في الانتخابات، لكن اتخاذ السينغال قرارا بالتدخل بناء على قرار من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وتدخل عدد من الوسطاء ، جعلت الرئيس يرضخ للأمر الواقع و يسلم بنتائج الانتخابات قبل أن يغادر صوب دولة غينيا الاستوائية.


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‫شوف تيفي

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غينيا الاستوائية المجموعة الاقتصادية الرئيس الغامبي يحيى جامع

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