 خطير وبالفيديو ...مسؤولو مستشفى إنزكان و أكادير يرفضان إستقبال سيدتين حاملتين وتترك إحداهما تنزف فوق ''الطروطوار'' في الشارع ليلا ﻿
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خطير وبالفيديو ...مسؤولو مستشفى إنزكان و أكادير يرفضان إستقبال سيدتين حاملتين وتترك إحداهما تنزف فوق الطروطوار في الشارع ليلا | مجتمع

خطير وبالفيديو ...مسؤولو مستشفى إنزكان و أكادير يرفضان إستقبال سيدتين حاملتين وتترك إحداهما تنزف

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خطير وبالفيديو ...مسؤولو مستشفى إنزكان و أكادير يرفضان إستقبال سيدتين حاملتين وتترك إحداهما تنزف فوق ''الطروطوار'' في الشارع ليلا

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 13:08 خطير وبالفيديو ...مسؤولو مستشفى إنزكان و أكادير يرفضان إستقبال سيدتين حاملتين وتترك إحداهما تنزف فوق الطروطوار في الشارع ليلا | مجتمع
خطير وبالفيديو ...مسؤولو مستشفى إنزكان و أكادير يرفضان إستقبال سيدتين حاملتين وتترك إحداهما تنزف فوق ''الطروطوار'' في الشارع ليلا
في سابقة خطيرة من نوعها، رفض مسؤولو المستشفى الإقليمي لإنزكان والمستشفى الجهوي للحسن الثاني بأكادير، إستقبال سيدتين حاملتين شعرتا بمخاض الولادة، نظرا لكون العنوان الموجود ببطاقة التعريف الوطنية

شوف تيفي

في سابقة خطيرة من نوعها، رفض مسؤولو المستشفى الإقليمي لإنزكان والمستشفى الجهوي للحسن الثاني بأكادير، إستقبال سيدتين حاملتين شعرتا بمخاض الولادة، نظرا لكون العنوان الموجود ببطاقة التعريف الوطنية للحامل الأولى يحيل على مدينة أخرى خارج جهة سوس ماسة، فيما الثانية بسبب عدم تواجد سرير شاغر.

وكشف زوج السيدة الحامل الذي يقطن بمدينة أيت ملول منذ 5 سنوات، أن المسؤولين عن المستشفى الإقليمي بإنزكان، رفضوا إدخال زوجته لقاعة عمليات الولادة لوضع حملها، حيث إستقبلت مستعجلات إنزكان الزوجة لكن بعد رؤية بطاقتها الوطنية، وجدوا بأن العنوان المثبت فيها يحيل على منطقة ولادتها الأصلية بمدينة الرباط، فطالبوها بالتوجه إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني حوالي الساعة 9 والنصف ليلا.

وحسب تصريح الزوج "لشوف تيفي" فإنه أخذ زوجته نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني الذي وصله حوالي 10 ليلا، حيث وجد نفس الجواب لدى مسؤولي المستعجلات بأكادير، رغم صيحات الزوجة بفعل مخاض الولادة، إذ طالبوه بالعودة إلى مستشفى مدينة إنزكان، لأن الزوج يقطن بمدينة أيت ملول كما هو مثبت بفاتورة الماء والكهرباء بالإضافة لغياب مكان فارغ للولادة بعد إمتلاء جميع الأسرة المخصصة.

وقال زوج الضحية، أنه إضطر إلى حمل زوجته نحو مصحة خاصة خوفا عليها وعلى جنينها من الموت بفعل الإنخفاض الشديد في درجات الحرارة، موضحا أن ما وقع له ولزوجته يؤكد بالملموس زيف الشعارات التي يرفعها المسؤولين المحليين، مصرحا بأنه وجد حاملا وزوجها يطالبون المسؤولين بإيجاد سرير لهم بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، لكنهم رفضوا قبولهم بداعي ان العنوان الموجود بالبطاقة الوطنية يعود لمدينة أخرى وأن موعد ولادة الحامل لم يحن بعد لعدم وجود أسرة كافية، ليتركوا الحامل تنزف ماءا وهي جالسة فوق "الطروطوار" في عز البرد القارس ليلا على حد تعبيره.

وسبق للوالي زينب العدوي، أن وبخت المدير الجهوي للصحة أمام الملأ نظرا للظروف المزرية والخدمات المتردية التي أضحت عنوانا بارزا للمستشفيات والمراكز الصحية بجهة سوس ماسة عامة والمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، لكن وزير الصحة الحسين الوردي رد على توبيخ الوالي بالإشادة بمسؤوليه المحليين وعلى رأسهم المدير الجهوي للصحة، والذي رفض ليلة أمس الإجابة على جميع هواتفه، رغم دخول ناشطين جمعويين على الخط.

وأضاف الضحية، أن ما وقع لزوجته والحامل الأخرى التي صادفها بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني والمستشفى الإقليمي لإنزكان، يعتبر ضرر كبير، فيما حذر مصدر نقابي، من التراجع الخطير في الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية بجهة سوس ماسة، رغم أن الميزانية التي تخصصها وزارة الصحة للمستشفيين الإقليمي بإنزكان والحسن الثاني بأكادير، كافية للرفع من جودة الخدمات، حيث أنه من العار عدم قبول إمرأة حامل بمبرر أنها تنحدر من مدينة أخرى، أو لعدم وجود سرير شاغر على حد قوله.

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الصحة سوس المرأة حامل المستشفى أكادير إنزكان شوف تيفي

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