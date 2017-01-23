 خطير وبالصور.. حضيو راسكم:عصابة تتزعمها فتاة على سيارة تروع البيضاء وكتسرق الناس وكتعريهم..وهذه هي التفاصيل ﻿
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خطير وبالصور.. حضيو راسكم:عصابة تتزعمها فتاة على سيارة تروع البيضاء وكتسرق الناس وكتعريهم..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 12:51 خطير وبالصور.. حضيو راسكم:عصابة تتزعمها فتاة على سيارة تروع البيضاء وكتسرق الناس وكتعريهم..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
خطير وبالصور.. حضيو راسكم:عصابة تتزعمها فتاة على سيارة تروع البيضاء وكتسرق الناس وكتعريهم..وهذه هي التفاصيل
علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية، بمدينة الدار البيضاء، تمكنت في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، من إيقاف شخصين ينتميان لعصابة جد خطيرة روعت ساكنة العاصمة الاقتصادية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن المصالح الأمنية، بمدينة الدار البيضاء، تمكنت في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، من إيقاف شخصين ينتميان لعصابة جد خطيرة روعت ساكنة العاصمة الاقتصادية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" في كشفه عن تفاصيل هذه العملية الأمنية، فإن الأمر يتعلق بعصابة مكونة من سبعة أشخاص من بينهم فتاة، تقوم باستخدام سيارة من نوع "فورد" في اعتراض سبيل الضحايا وسرقة جميع ما بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتف نقالة، بالإضافة إلى الملابس وذلك تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.

وأضاف المصدر ذاته بأن رجال الأمن الوطني وبمساعدة من سائقي سيارات الأجرة التي تتوفر على الهاتف اللاسيلكي، تمكنت من تعقب سيارة العصابة، حيث تم إيقافها على مستوى حي بوركون وعلى متنها شخصان تم إيقافهما، في حين ما تزال الأبحاث جارية لإيقاف باقي المتورطين الذين فطنوا بمطاردة الأمن لهم، ليقوم سائق السيارة بإنزالهم في مناطق مختلفة.

وأوضح ذات المصدر بأن التحقيقات الأولية، كشفت بأن السيارة التي كانت تستخدمها العصابة لا تتوفر على أوراق، مشيرا إلى أنه تم حجز العديد من المسروقات وهي عبارة عن ملابس وهواتف نقالة بالإضافة إلى حجز أسلحة بيضاء.

 

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المغرب شوف تيفي أسلحة بيضاء المصالح الأمنية فورد

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