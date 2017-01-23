أربع شبان سكرانين نوضو روينة فالتران لي غادي لطنجة و ها كيفاش طاحو فيّد البوليس ﻿

تمكنت عناصر الأمن التابعة لأمن عين السبع مساء أمس الأحد من توقيف أربعة شبان على مستوى محطة القطار ''عين السبع'' كانوا في حالة سكر طافح محدثين فوضى داخل القطار القادم من محطة البيضاء المسافرين



شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر





تمكنت عناصر الأمن التابعة لأمن عين السبع مساء أمس الأحد من توقيف أربعة شبان على مستوى محطة القطار "عين السبع" كانوا في حالة سكر طافح محدثين فوضى داخل القطار القادم من محطة البيضاء المسافرين والمتوجه إلى مدينة طنجة.



و أكدت مصادر "شوف تيفي" أن الشبان الأربعة الذين يسكنون بمشروع السلام في الحي المحمدي , كانوا قد دخلوا في شجار عنيف مع واحد من أفراد الأمن الخاص و رجل أمن نظامي بالزي المدني قبل أن تتدخل باقي العناصر الأمنية من أجل اعتقالهم بتهمة التربص و المس بأمن و سلامة المسافرين .



وأضاف المصدر أن المشبه به الرابع كان قد لاذ بالفرار قبل أن توقفه عناصر شرطة الصقور وتقتاد الجميع نحو الدائر ة الأمنية عين السبع لتعميق البحث معهم بتهم السكر العلني والعربدة والتربص بالمسافرين.



