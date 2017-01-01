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مثير وبالفيديو.. إعلامي كويتي يضرم النار في جسد ضيفه.. وها شنو وقع

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 12:42 مثير وبالفيديو.. إعلامي كويتي يضرم النار في جسد ضيفه.. وها شنو وقع | نت 2.0
مثير وبالفيديو.. إعلامي كويتي يضرم النار في جسد ضيفه.. وها شنو وقع
كشف موقع ''العربية.نت'' بأن برنامج مقالب كوميدي، شهد قبل يومين، واقعة مثيرة، حينما أقدم المذيع الكويتي جاسم رجب على سكب البنزين على ضيفه مباشرة على الهواء، ثم أضرم النار فيه.

"شوف تيفي"

 

كشف موقع "العربية.نت" بأن برنامج مقالب كوميدي، شهد قبل يومين، واقعة مثيرة، حينما أقدم المذيع الكويتي جاسم رجب على سكب البنزين على ضيفه مباشرة على الهواء، ثم أضرم النار فيه.

وأوضح الموقع ذاته بأن الإعلامي الكويتي جاسم تحدى في البداية ضيفه، واصفاً إياه بأنه أكثر شخص يصرخ على الانستغرام، متسائلاً" هل صراخك رجولة؟، ليقوم بإضرام النار فيه، قبل أن يتدخل فريق إعداد البرنامج لإطفاء النيران من على جسد الضيف.

وأشار المذيع الكويتي بعد ذلك إلى جميع الاحتياطات التي تم أخذها قبل قيامه بإشعال الحريق في ضيفه، موضحا بأن الترتيبات اتخذت بشكل لا يجعله يشعر بشيء، ومنها طلاء جسمه بدهان ضد الحريق، واستخدام الطفايات.

 

 

 

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