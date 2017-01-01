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أمن ميناء طنجة المتوسطة يحبط عملية مهمة لتهريب السجائر

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 12:25 أمن ميناء طنجة المتوسطة يحبط عملية مهمة لتهريب السجائر | حوادث و حقوق
أمن ميناء طنجة المتوسطة يحبط عملية مهمة لتهريب السجائر
تمكنت المصالح الأمنية ورجال الجمارك التابعين لمنطقة الميناء المتوسطي بطنجة فجر اليوم الإثنين وفي عملية مشتركة من توقيف مغربي مقيم بإسبانيا صاحب سيارة نفعية مرقمة بإسبانيا بعد الاشتباه فيه


شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر


تمكنت المصالح الأمنية ورجال الجمارك التابعين لمنطقة الميناء المتوسطي بطنجة فجر اليوم الإثنين وفي عملية مشتركة من توقيف مغربي مقيم بإسبانيا صاحب سيارة نفعية مرقمة بإسبانيا بعد الاشتباه فيه بحيازته لأشياء ممنوعة.

وأضاف مصدر أمني لـ "شوف تيفي " أن العملية المنسقة والتي قامت بها عناصر الأمن وبعد عملية التفتيش بواسطة جهاز "السكانير" تم فيها الكشف عن أزيد من 800 علبة من السجائر من مختلف الأحجام والأشكال مخبأة بعناية بتجاويف داخل أبواب السيارة كانت معدة للتهريب نحو اسبانيا. حيث أسفرت عملية اخضاع سيارته للتفتيش بواسطة جهاز السكانير إلى الكشف عن 730 علبة صغيرة من السجائر و73 علبة كبيرة من السجائر مخبأة بتجاويف داخل ابواب السيارة قصد تهريبها نحو اسبانيا.

و كانت عناصر الأمن و الجمارك قد أحبطت خلال الشهر الجاري عدد من عمليات تهريب المخدرات و السجائر بشتى أنواعها, في إطار عدد من العمليات التي تندرج في إطار محاربة كل المواد الضارة بالصحة والسلامة الجسدية والممنوع قانونا المتاجرة فيها الا بناءا على ترخيص.


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مصالح الامن رجال الجمارك مقيم بإسبانيا شوف تيفي

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