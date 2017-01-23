خطير وبالصور.. سكان أحد الأحياء بالبيضاء ينظمون مسيرة في اتجاه القصر الملكي.. وها علاش ﻿

خاضت ساكنة درب خليفة ''المعروف'' بـكاريان ''الحفرة'' الكائن بتراب عمالة سيدي عثمان مساء أمس الأحد، مسيرة حاشدة كانت متوجهة صوب القصر الملكي بالبيضاء تطالب بتمكين ساكنة هذا الدوار من الشقق والبقع

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر





خاضت ساكنة درب خليفة "المعروف" بـكاريان "الحفرة" الكائن بتراب عمالة سيدي عثمان مساء أمس الأحد، مسيرة حاشدة كانت متوجهة صوب القصر الملكي بالبيضاء تطالب بتمكين ساكنة هذا الدوار من الشقق والبقع السكنية التي كانت السلطات المحلية قد وعدتهم بها في وقت سابق, قبل أن تقوم القوات العمومية من توقيفهم.



وأكدت مصادر "شوف تيفي" أن الساكنة والتي نظمت عدد من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية لا زالت مستاءة من الخروقات والتجاوزات التي طالت أسماء المستفيدين من هذا المشروع بل تحولت إلى موضوع احتجاجات وتذمر يومي من قبل السكان الذين طرقوا جميع الأبواب تقريبا من أجل تمكينهم من حقهم الدستوري في سكن لائق.



حري بالذكر أن درب "خليفة" يعد واحد من الأحياء القديمة بالدار البيضاء والذي بني خلال سنوات الستينات والسبعينات، فوق أرض تعود ملكيتها إلى عائلة عكاشة التي كانت مشهورة بالمنطقة، من أجل استيعاب عدد من السكان والأسر المهاجرة التي كانت تستغل مقالع الأحجار.



