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عاجل.. هذا ما يقع خلال محاكمة المتهمين في أحداث إكديم إزيك بسلا

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 12:13 عاجل.. هذا ما يقع خلال محاكمة المتهمين في أحداث إكديم إزيك بسلا | مجتمع
عاجل.. هذا ما يقع خلال محاكمة المتهمين في أحداث إكديم إزيك بسلا
تشهد محكمة الاستئناف بمدينة سلا في هذه اللحظات، جلسة محاكمة المتهمين في ملف مقتل 11 عنصرا من القوات العمومية خلال أحداث أكديم إزيك.

"شوف تيفي"

 

تشهد محكمة الاستئناف بمدينة سلا في هذه اللحظات، جلسة محاكمة المتهمين في ملف مقتل 11 عنصرا من القوات العمومية خلال أحداث أكديم إزيك.

وحسب موفد "شوف تيفي" فإن محيط المحكمة، يعرف في هذه اللحظات، تجمع العشرات من عائلات الضحايا، والذين رفعوا مجموعة من الشعارات التي طالبوا من خلالها العدالة المغربية بإنصافهم وبفرض عقوبة مشددة على المعتقلين.

وأضاف الموفد بأن  جلسة المحاكمة كانت مفتوحة لمدة 30 دقيقة، قبل أن يتم إغلاقها في وجه جميع الصحافيين الذين اضطروا إلى مغادرة القاعة.

 

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المغرب شوف تيفي أكديم ازيك سلا محكمة الاستئناف القوات العمومية الشعارات

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