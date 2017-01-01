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خطير.. جلسة خمرية تنتهي بجريمة مروعة ببني ملال

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 11:42 خطير.. جلسة خمرية تنتهي بجريمة مروعة ببني ملال | حوادث و حقوق
خطير.. جلسة خمرية تنتهي بجريمة مروعة ببني ملال
اهتزت زاوية الشيخ بإقليم بني ملال، أمس الأحد، على وقع جريمة مروعة، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر يبلغ من العمر قيد حياته 26 سنة، وذلك خلال تواجده بجلسة خمرية.

"شوف تيفي"

 

اهتزت زاوية الشيخ بإقليم بني ملال، أمس الأحد، على وقع جريمة مروعة، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر يبلغ من العمر قيد حياته 26 سنة، وذلك خلال تواجده بجلسة خمرية.

وحسب مصادر ملالية محلية فإن مرتكب الجريمة دخل مع الضحية في جدال حاد خلال جلسة خمرية، ليقوم بتوجيه طعنة لهذا الأخير بواسطة سكين على مستوى الصدر ليسقط على إثرها جثة هامدة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف مرتكب الجريمة وصديق له، في حين تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات.

 

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المغرب شةف تيفي الضحية جلسة خمرية الصدر طعنة مستودع الأموات

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