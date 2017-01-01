خطير.. جلسة خمرية تنتهي بجريمة مروعة ببني ملال ﻿

"شوف تيفي"
اهتزت زاوية الشيخ بإقليم بني ملال، أمس الأحد، على وقع جريمة مروعة، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر يبلغ من العمر قيد حياته 26 سنة، وذلك خلال تواجده بجلسة خمرية.
وحسب مصادر ملالية محلية فإن مرتكب الجريمة دخل مع الضحية في جدال حاد خلال جلسة خمرية، ليقوم بتوجيه طعنة لهذا الأخير بواسطة سكين على مستوى الصدر ليسقط على إثرها جثة هامدة.
وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف مرتكب الجريمة وصديق له، في حين تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات.
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