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بالصور..إعادة تمثيل جريمة قتل السيدة المسنة ''مي هنو'' بالخميسات والجناة ثلاثة قاصرين

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 11:11 بالصور..إعادة تمثيل جريمة قتل السيدة المسنة مي هنو بالخميسات والجناة ثلاثة قاصرين | حوادث و حقوق
بالصور..إعادة تمثيل جريمة قتل السيدة المسنة ''مي هنو'' بالخميسات والجناة ثلاثة قاصرين
توصلت ''شوف تيفي'' بصور تظهر مراحل إعادة تمثيل جريمة قتل السيدة المسنة ''مي هنو'' على يد مجموعة من الجناة.

"شوف تيفي"

 


توصلت "شوف تيفي" بصور تظهر مراحل إعادة تمثيل جريمة قتل السيدة المسنة "مي هنو" على يد مجموعة من الجناة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن تمثيل الجريمة أمس الأحد، جرى بأحد أحياء جماعة والماس بإقليم الخميسات، وسط حضور مكثف للدرك الملكي وعدد كبير من المواطنين، حيث تم إحضار الجناة وهو ثلاثة قاصرين، إلى مكان ارتكابهم جريمة قتل في حق "مي هنو"، وهو الأمر الذي أثار استياء وحزن جميع المتواجدين بعين المكان نظرا لبشاعة الجريمة.

وفي تفاصيل الجريمة، فإن الجناة، قاموا أول أمس السبت، بمداهمة منزل "مي هنو" من أجل السرقة، وخلال محاولة هذه الأخيرة منعهم، قاموا بتعنيفها ما أدى إلى مفارقتها للحياة.

 

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