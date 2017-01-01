بالفيديو..ترامب يُعيّن ابنة بقال مصري مستشارة في حكومته ﻿

كشفت مجلة ''بوليتيكو الأمريكية'' أن دينا حبيب باول، المديرة التنفيذية لمؤسسة ''جولدمان ساكس'' الأمريكية للخدمات المالية والاستثمارية، انضمت إلى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لتشغل

شوف تيف:وكالات

كشفت مجلة "بوليتيكو الأمريكية" أن دينا حبيب باول، المديرة التنفيذية لمؤسسة "جولدمان ساكس" الأمريكية للخدمات المالية والاستثمارية، انضمت إلى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لتشغل منصبا بارزًا يركز على روح المبادرة والنمو الاقتصادي وتمكين المرأة.

وأعلن الفريق الانتقالي لترامب، أن دينا (43 عاما)، وهي مصرية المولد، ستعمل كمساعدة للرئيس وكبيرة مستشارين للمبادرات الاقتصادية، لتعود مجددا إلى البيت الأبيض بعد أن خدمت في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن لسنوات..

وعن اختيار باول، قال الرئيس المنتخب، في بيان: "دينا باول موهبة هائلة، ولديها سجل ممتاز من الخدمة العامة، وكذلك تاريخ مهني عظيم في القطاع الخاص"، مشيرا إلى أنه تم "اختيارها بسبب رؤيتها الإستراتيجية للبرامج والمبادرات الرئيسية، وريادتها بشأن النمو الاقتصادي وتمكين المرأة الحاسم في مختلف جوانب تطوير الأعمال والمساعي المشاريع".

وترتبط دينا بصلات وثيقة مع ابنة الرئيس إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر كبير مستشاريه، وتتمتع بثقتهما بالنظر إلى قدراتها المهنية وشبكة علاقاتها الممتدة داخل الحزب الجمهوري وأروقة القرار في واشنطن.

و قد وصلت دينا إلى البيت الأبيض قادمة من القاهرة وترعرعت في دالاس وسط أسرة بسيطة، فالأب كان يقود حافلة ويدير متجرا للبقالة و تفوقت دينا في دراستها، وخطت أولى خطواتها نحو عالم السياسة بالعمل مع السياسيين في الولاية.

ولدت دينا في القاهرة عام 1973 قبل أن تهاجر برفقة والديها إلى تكساس قبل أن تتجاوز الرابعة من عمرها