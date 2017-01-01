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عواصف رعدية و تساقطات مطرية بهذه المناطق اليوم الاثنين+فيديو

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 09:37 عواصف رعدية و تساقطات مطرية بهذه المناطق اليوم الاثنين+فيديو | مجتمع
عواصف رعدية و تساقطات مطرية بهذه المناطق اليوم الاثنين+فيديو
في نشرة خاصة أصدرتها مديرية الأرصاد الجوية الوطنية توقعت بالنسبة لنهار اليوم ، الاثنين، أن يبقى الطقس باردا خصوصا بالشمال والداخل والشرق مع جليد محلي، فضلا عن نزول أمطار بالسهول المحيطية ما بين

شوف تيفي:

في نشرة خاصة أصدرتها مديرية الأرصاد الجوية الوطنية توقعت بالنسبة لنهار اليوم ، الاثنين، أن يبقى الطقس باردا خصوصا بالشمال والداخل والشرق مع جليد محلي، فضلا عن نزول أمطار بالسهول المحيطية ما بين طنجة والصويرة وكذلك السايس والريف ومرتفعات الأطلس المتوسط والكبير والمناطق الغربية.

كما ستنزل بعض القطرات المطرية المتفرقة بالشرق والسواحل الوسطى مصحوبة بعواصف رعدية، عدا ذلك، قليلة السحب بباقي جهات المملكة، فضلا عن تسجيل تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط على القمم التي تفوق 1200 متر. وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي الغربي بالمنطقة الشرقية، وستهب معتدلة من القطاع الشمالي بالجنوب ومن القطاع الغربي بالشمال والواجهة المتوسطية.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 09 وناقص درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص 05 و03 درجات بالريف والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 01 و06 درجات بشمال المنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 05 و10 درجات بالساحل المتوسطي والسواحل الشمالية والوسطى والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 07 و12 درجة في ما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين ناقص 02 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و10 درجات بالهضاب العليا الشرقية، وما بين 08 و15 درجة بالجنوب الشرقي وشمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 17 و25 درجة بالأقاليم الجنوبية.

 

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