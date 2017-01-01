عاجل :سامسونغ في أول رد رسمي بخصوص غالاكسي نوت7 ﻿

أكدت شركة ''سامسونغ'' الكورية الجنوبية،اليوم الاثنين رسميا ان خللا في البطارية تسبب بمشاكل ''غالاكسي نوت 7'' ما أدى الى وقف انتاج هذا الجهاز الرئيسي للمجموعة.

شوف تيفي:

أكدت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية،اليوم الاثنين رسميا ان خللا في البطارية تسبب بمشاكل "غالاكسي نوت 7" ما أدى الى وقف انتاج هذا الجهاز الرئيسي للمجموعة.

وكتبت المجموعة الكورية الجنوبية العملاقة في بيان أن تحقيقات داخلية ومستقلة "خلصت الى ان البطاريات هي التي تقف وراء الحوادث التي طرأت على غالاكسي نوت 7".

وقد اضطرت الشركة الاولى عالميا في انتاج الهواتف الذكية في شتنبر الماضي الى سحب 2,5 مليون جهاز "نوت 7" من الاسواق العالمية اذ ان اجهزة عدة انفجرت او اندلعت النيران فيها.

وتوقفت أكبر شركة كورية جنوبية في أكتوبر كليا عن انتاج هذا الجهاز الذي كان من شأنه ان ينافس جهاز "آي فون 7" من "آبل"، عندما تبين ان بعض اجهزة "نوت 7" التي وزعت مكان تلك التي سجلت خللا، احترقت هي ايضا.

وكلف هذا الفشل التجاري "سامسونغ" مليارات اليوروهات بين ربح فائت وانعكاساته على صورة الماركة التي لا يمكن تقديرها بدقة.

وقال مدير قسم الأجهزة النقالة في "سامسونغ الكترونيكس" كوه دونغ-جين لصحافيين في سيول "نقدم اعتذاراتنا الصادقة بسبب الازعاج والمتاعب التي تسببنا بها الى زبائننا".

وأوضحت المجموعة انها استعانت ب700 باحث ومهندس في تحقيقها وهم اجروا اختبارات على اكثر من 200 الف جهاز واكثر من 30 الف بطارية.

وأضاف البيان "نتحمل مسؤولية عدم رصد المشاكل المسجلة على صعيد التصميم وصنع البطاريات. وقد اتخذنا اجراءات تصحيحية للتحقق من عدم حصول ذلك مجددا".

وكان لقرار وقف انتاج جهاز يهدف الى منافسة "آي فون" من شركة "آبل" الاميركية تأثير سلبي جدا على شركة معتادة على ان تكون في مقدمة الركب التكنولوجي.

وتعلن "سامسونغ" الثلاثاء نتائج الربع الاخير من العام 2016. وفي نهاية اكتوبر أعلنت "سامسونغ الكترونيكس" تراجعا بنسبة 30 % في ارباحها التشغيلية في الربع الثالث.