حداد وطني على مأساة "المحرقة" التي أودت ب 16 تلميذا بإيطاليا ﻿

أعلنت السلطات المجرية ''هنغاريا'' الحداد الوطني لمدة يوم واحد وتنكيس الأعلام فوق المؤسسات الرسمية بالبلاد، بعد مأساة وفاة 16 تلميذا في حادث اشتعال النار في حافلة تقل أطفالا وقع عند أحد مخارج طريق

شوف تيفي - وكالات



أعلنت السلطات المجرية "هنغاريا" الحداد الوطني لمدة يوم واحد وتنكيس الأعلام فوق المؤسسات الرسمية بالبلاد، بعد مأساة وفاة 16 تلميذا في حادث اشتعال النار في حافلة تقل أطفالا وقع عند أحد مخارج طريق فيرونا السريع في شمال إيطاليا، بينما أصيب 39 آخرين.

وأوردت وسائل إعلام ايطالية اليوم الأحد أن 16 شخص على الأقل قتلوا في حادث اشتعال النار في حافلة تقل أطفالا وقع عند أحد مخارج طريق فيرونا السريع في شمال إيطاليا، بينما أصيب 39 آخرين صبيحة يوم أمس، فيما كشفت فرق الإنقاذ بإيطاليا إن عشرات الأشخاص جرحوا ونقلوا إلى مستشفيات بعد حادث اصطدام الحافلة بعمود كهرباء واشتعال النار فيها.

وحسب ذات المصادر وصل أهالي تلاميذ ثانوية "سينيي مارشي" في بودابست مساء السبت وصبيحة اليوم الأحد، الى ايطاليا للاطلاع على أحوال ابنائهم الذين تعرضوا لحادث حافلة قرب مدينة فيرونا الايطالية وهم في طريق عودتهم الى بلادهم بعد رحلة مدرسية في جبال الألب الفرنسية.

وما تزال التحقيقات جارية للاطلاع على أسباب الحادث تزامنا وعمليات التعرف على الضحايا خاصة بسبب الحروق العميقة في أجسادهم نتيجة إحتراقهم بالنيران.