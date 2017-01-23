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الأساتذة المتدربون يعودون للإحتجاج بشوارع الرباط

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 01:42 الأساتذة المتدربون يعودون للإحتجاج بشوارع الرباط | بوليتيك
الأساتذة المتدربون يعودون للإحتجاج بشوارع الرباط
قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين العودة للاحتجاج مع المقاطعة الشاملة وعدم تسليم النقط، إبتداءا من يوم غد الاثنين، عقب المجلس الوطني الذي أنعقد يومه الأحد لتسطير برنامج إحتجاجي تصعيدي

شوف تيفي

قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين العودة للاحتجاج مع المقاطعة الشاملة وعدم تسليم النقط، إبتداءا من يوم غد الاثنين، عقب المجلس الوطني الذي أنعقد يومه الأحد لتسطير برنامج إحتجاجي تصعيدي بعد خرق الحكومة لمحضري 13 و21 أبريل، الذي أنهى الأزمة السابقة.

وجاءت عودة الأساتذة المتدربين إلى الإحتجاج ضد ما إعتبروه "خروقات سافرة من قبل الجهات الحكومية، الموقعة لمحضري 13 و 21 أبريل"، الذي كان قد أنهى ولو بشكل مؤقت المعركة الاحتجاجية التي كان الأساتذة المتدربون قد فتحوها لمواجهة المرسومين الوزاريين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف، حيث رفض الأساتذة المتدربون النتائج الأخيرة للتوظيف بعد رسوب 150 من زملائهم بالإضافة إلى أساتذة مركز العرفان.

وأصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين قبل قليل، بلاغا للرأي العام تؤكد من خلاله عن تسطير برنامج إحتجاجي طيلة الأسبوع الجاري إبتداءا من يوم غد الإثنين، سينتهي بمسيرة وطنية بمدينة الرباط الأحد المقبل، بمشاركة العائلات والنقابات وهيئات المجتمع المدني، حسب البلاغ.

وسيق لوزير التربية الوطنية رشيد بلمختار أن دعا الأساتذة المتدربين إلى العودة لأقسامهم ومباشرة عملهم، في حين كشفت مصادر من داخل المبادرة المدنية التي شاركت في الإتفاق الذي أنهى الأزمة السابقة، أن ترسيب 150 أستاذ دفعة واحدة أمر غير مقبول بعد الإتفاق على توظيف فوج الأساتذة المتدربين كاملا.

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