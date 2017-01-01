يا ربي السلامة .. رجل يرتدي ''البرقع'' تحرش بالنساء داخل المسجد أثناء صلاة العصر بالداخلة وهاشنو وقع ﻿

أثارت سيدة ترتدي لباس ''البرقع'' بمسجد خاص بالنساء بحي السلام بمدينة الداخلة, شكوك عدد من النسوة اللواتي كن يُؤدين صلاة العصر بالمسجد المذكور , قبل أن تكتشف المصليات أن المحتجبة المفترضة ما هي إلا رجل

شوف تيفي:الفطواكي عبدالقادر



أثارت سيدة ترتدي لباس "البرقع" بمسجد خاص بالنساء بحي السلام بمدينة الداخلة, شكوك عدد من النسوة اللواتي كن يُؤدين صلاة العصر بالمسجد المذكور , قبل أن تكتشف المصليات أن المحتجبة المفترضة ما هي إلا رجل قام بالدخول إلى مسجد خاص بالنساء والصلاة معهم وهو يرتدي "البرقع" قبل أن يفتضح أمره و يتم طرده .

وذكرت مصادر صحفية محلية ،أن عدد من النسوة وأثناء أدائهم لصلاة العصر داخل المسجد الخاص بالنساء بحي السلام , أثارت انتباههن سيدة ترتدي "البرقع" و تقوم بحركات غربية وغير طبيعية , قبل أن تكشف النسوة اللواتي كن بوسط المسجد عن وجهه ليكتشفوا أنه رجل يرتدي "البرقع" ليقوموا بطرده من المسجد .

و أضافت المصادر أن هذا الشخص خلق حالة من الخوف والرعب في صفوف النساء اللائي كن داخل المسجد، حيث أن إحدى النساء أغمي عليها وتم نقلها إلى المستشفى الحسن الثاني بالداخلة من شدة الصدمة .