صادم...مواطن يراسل السلطات للتشطيب عليه من اللوائح الإنتخابية بأيت ملول ﻿

طالب مواطن يقطن بحي أزرو بمدينة أيت ملول، من اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الإنتخابية بالتشطيب عليه من اللائحة الإنتخابية، دون ذكر السبب.

شوف تيفي



طالب مواطن يقطن بحي أزرو بمدينة أيت ملول، من اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الإنتخابية بالتشطيب عليه من اللائحة الإنتخابية، دون ذكر السبب.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، لجأ مواطن بإقليم إنزكان أيت ملول، إلى جداره على الفايسبوك لنشر وثيقة إدارية يطالب من خلالها السلطات المختصة باللوائح الإنتخابية إلى التشطيب عليه من اللوائح الإنتخابية لجماعة أيت ملول التي يرأسها حزب العدالة والتنمية، دون تعليل السبب الذي دفعه إلى ذلك.

وحسب معلومات حصلت عليها "شوف تيفي" لمقربين من الجمعوي المعروف بحي أزرو، فالسبب وراء إقدامه على تقديم طلب التشطيب عليه، تعبيرا عن سخطه لبعض القضايا السياسية والتدبيرية للمنطقة التي يقطن بها، والتي زادت تأزما في السنوات الأخيرة.

وتفاعل الفايسبوكيون مع الوثيقة المنشورة التي بدأت تغزو صفحات التواصل الإجتماعي، مباشرة بعد نشرها على الفايسبوك، معلقين على أن المشاركين في الإنتخابات الأخيرة، ندموا عن مشاركتهم في الإنتخابات بعد مايزيد عن 104 يوما على تعيين عبد الإله بن كيران كرئيس للحكومة، دون أن يستطيع تشكيل الحكومة.