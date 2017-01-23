 مثير وبالصورة..حجز شارة خاصة بالأمن الوطني وسيف لدى شخص بمحطة القطار عين السبع بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حداد وطني على مأساة المحرقة التي أودت ب 16 تلميذا بإيطاليا | دولي

حداد وطني على مأساة "المحرقة" التي أودت ب 16 تلميذا بإيطاليا

الأساتذة المتدربون يعودون للإحتجاج بشوارع الرباط | بوليتيك

الأساتذة المتدربون يعودون للإحتجاج بشوارع الرباط

يا ربي السلامة .. رجل يرتدي البرقع تحرش بالنساء داخل المسجد أثناء صلاة العصر بالداخلة وهاشنو وقع | مجتمع

يا ربي السلامة .. رجل يرتدي ''البرقع'' تحرش بالنساء داخل المسجد أثناء صلاة العصر بالداخلة وهاشنو وقع

صادم...مواطن يراسل السلطات للتشطيب عليه من اللوائح الإنتخابية بأيت ملول | بوليتيك

صادم...مواطن يراسل السلطات للتشطيب عليه من اللوائح الإنتخابية بأيت ملول

مثير وبالصورة..حجز شارة خاصة بالأمن الوطني وسيف لدى شخص بمحطة القطار عين السبع بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير وبالصورة..حجز شارة خاصة بالأمن الوطني وسيف لدى شخص بمحطة القطار عين السبع بالبيضاء

الموت يخيم على منزل الفنانة مريام فارس و فنانون يقدمون لها واجب العزاء | ثقافة و فنون

الموت يخيم على منزل الفنانة "مريام فارس" و فنانون يقدمون لها واجب العزاء

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من فنانة لبنانية مشهورة بسبب ارتكابها مجزرة في حق اللغة العربية | ثقافة و فنون

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من فنانة لبنانية مشهورة بسبب ارتكابها مجزرة في حق اللغة

عاجل وبالصورة.. البشير عبدو يبشر عشاق ابنه سعد المجرد بالفرج.. وهال شنو قال ليهم | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة.. البشير عبدو يبشر عشاق ابنه سعد المجرد بالفرج.. وهال شنو قال ليهم

هذه أول رئيس هاتفه ترامب بعد حفل تنصيبه , و هذا ما طلبه منه | دولي

هذه أول رئيس هاتفه ''ترامب'' بعد حفل تنصيبه , و هذا ما طلبه منه

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

مثير وبالصورة..حجز شارة خاصة بالأمن الوطني وسيف لدى شخص بمحطة القطار عين السبع بالبيضاء

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 01:33 مثير وبالصورة..حجز شارة خاصة بالأمن الوطني وسيف لدى شخص بمحطة القطار عين السبع بالبيضاء | حوادث و حقوق
مثير وبالصورة..حجز شارة خاصة بالأمن الوطني وسيف لدى شخص بمحطة القطار عين السبع بالبيضاء
تمكنت المصالح الأمنية بمحطة عين السبع بالبيضاء من إيقاف شخص، تم العثور بحوزته على شارة خاصة بالأمن الوطني وسلاح أبيض من الحجم الكبير كان يضعه على مستوى الظهر.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمحطة عين السبع بالبيضاء من إيقاف شخص، تم العثور بحوزته على شارة خاصة بالأمن الوطني وسلاح أبيض من الحجم الكبير كان يضعه على مستوى الظهر.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر البالغ من 29 سنة والمنحدر من حي مولاي رشيد، أثار شكوك رجال الأمن بالمحطة المذكورة، ليتم اقتياده لدائرة أمنية، وخلال تفتيشه تم حجز الشارة والسلاح الأبيض.

وأضاف المصدر ذاته بأنه تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي عين السبع السلاح الأبيض الحراسة النظرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صادم وفاضح.. بعدما حك ليه في الحمام:خمسيني مارس الجنس على شاب معاق قام بتصويره تحت التهديد بالقتل في الصخيرات | حوادث و حقوق

صادم وفاضح.. بعدما ''حك ليه في الحمام'':خمسيني مارس الجنس على شاب معاق قام بتصويره تحت التهديد بالقتل في الصخيرات

صادم.. العثور على جثة حارس ليلي وحالة استنفار أمني في أكادير | حوادث و حقوق

صادم.. العثور على جثة حارس ليلي وحالة استنفار أمني في أكادير

بالصور: المهاجرون الأفارقة سلخو بياع و شراي مغربي اليوم بتمارة وها كيفاش كانت ردة فعل المارة | حوادث و حقوق

بالصور: المهاجرون الأفارقة سلخو بياع و شراي مغربي اليوم بتمارة وها كيفاش كانت ردة فعل المارة

خطير وبالفيديو.. حريق مهول في شاحنة تابعة للوقاية المدنية بالطريق السيار الرباط-طنجة | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. حريق مهول في شاحنة تابعة للوقاية المدنية بالطريق السيار الرباط-طنجة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ستانداب المغرب البرايم 1 كاملا - Stand Up Maroc Prime 1 Complet | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

ستانداب المغرب البرايم 1 كاملا - Stand Up Maroc Prime 1 Complet

الفنان الكوميدي الشرقي يتحدث عن المنتخب..منين كنشوفو الملايير كتخسر على المنتخب كنمرضو إيلا محقوش نتائج مزيانة | بــووز

الفنان الكوميدي الشرقي يتحدث عن المنتخب..منين كنشوفو الملايير كتخسر على المنتخب كنمرضو إيلا محقوش نتائج مزيانة

بالفيديو..هذا ما قام به الملك محمد السادس طيلة الأسبوع الماضي بالدار البيضاء | قنوات أخرى

بالفيديو..هذا ما قام به الملك محمد السادس طيلة الأسبوع الماضي بالدار البيضاء

بالفيديو | مومو يقلد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم الكوميدي المغربي جاد المالح الذي يستعد لتقديم عرضه الجديد oh my Gad في الولايات | قنوات أخرى

بالفيديو | مومو يقلد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم الكوميدي المغربي '' جاد المالح '' الذي يستعد لتقديم عرضه الجديد ''oh my Gad'' في الولايات

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

حداد وطني على مأساة المحرقة التي أودت ب 16 تلميذا بإيطاليا | دولي
منذ 7 دقائق

حداد وطني على مأساة "المحرقة" التي أودت ب 16 تلميذا بإيطاليا

الأساتذة المتدربون يعودون للإحتجاج بشوارع الرباط | بوليتيك

الأساتذة المتدربون يعودون للإحتجاج بشوارع الرباط

يا ربي السلامة .. رجل يرتدي البرقع تحرش بالنساء داخل المسجد أثناء صلاة العصر بالداخلة وهاشنو وقع | مجتمع

يا ربي السلامة .. رجل يرتدي ''البرقع'' تحرش بالنساء داخل المسجد أثناء صلاة العصر بالداخلة وهاشنو وقع

صادم...مواطن يراسل السلطات للتشطيب عليه من اللوائح الإنتخابية بأيت ملول | بوليتيك

صادم...مواطن يراسل السلطات للتشطيب عليه من اللوائح الإنتخابية بأيت ملول

﻿ ﻿
أمس 15:00 GMT

الموت يفجع البطل مهدي بناني

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.