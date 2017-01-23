مثير وبالصورة..حجز شارة خاصة بالأمن الوطني وسيف لدى شخص بمحطة القطار عين السبع بالبيضاء ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمحطة عين السبع بالبيضاء من إيقاف شخص، تم العثور بحوزته على شارة خاصة بالأمن الوطني وسلاح أبيض من الحجم الكبير كان يضعه على مستوى الظهر.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمحطة عين السبع بالبيضاء من إيقاف شخص، تم العثور بحوزته على شارة خاصة بالأمن الوطني وسلاح أبيض من الحجم الكبير كان يضعه على مستوى الظهر.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر البالغ من 29 سنة والمنحدر من حي مولاي رشيد، أثار شكوك رجال الأمن بالمحطة المذكورة، ليتم اقتياده لدائرة أمنية، وخلال تفتيشه تم حجز الشارة والسلاح الأبيض.

وأضاف المصدر ذاته بأنه تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.