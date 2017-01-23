الموت يخيم على منزل الفنانة "مريام فارس" و فنانون يقدمون لها واجب العزاء ﻿

فارق والد النجمة اللبنانية ''ميريام فارس'' الحياة أمس السبت بعد صراع مرير مع المرض .

شوف تيفي:الفطواكي عبدالقادر



فارق والد النجمة اللبنانية "ميريام فارس" الحياة أمس السبت بعد صراع مرير مع المرض .



و كانت ملكة المسرح قد نعت والدها عبر تدوينة لها على حسابها الشخصي عبر "الفايسبوك" كتبت فيها "بحزن كبير ننعي إليكم فقيدنا الحبيب المرحوم أريال الياس فارس والد الفنانة ميريام فارس بعد صراع مع المرض وتقبل التعازي يومي الإثنين والثلاثاء 23 و 24 الجاري في صالون كنيسة سانت ريتا، حرش تابت ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً. نطلب منكم الصلاة لراحة نفسه".



بعدها قدم عدد كبير من النجوم التعازي للفنّانة ميريام فارس بعد وفاة والدها على رأسهم الفنّانتين نانسي و شيرين عبد الوهّاب, الذين دعوا للفقيد الذي كان بعيداً عن الإعلام ولم يظهر إلا نادراً بالرحمة الأبدية، ولعائلته بالصبر والسلوان.