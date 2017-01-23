 الموت يخيم على منزل الفنانة "مريام فارس" و فنانون يقدمون لها واجب العزاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الموت يخيم على منزل الفنانة مريام فارس و فنانون يقدمون لها واجب العزاء | ثقافة و فنون

الموت يخيم على منزل الفنانة "مريام فارس" و فنانون يقدمون لها واجب العزاء

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من فنانة لبنانية مشهورة بسبب ارتكابها مجزرة في حق اللغة العربية | ثقافة و فنون

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من فنانة لبنانية مشهورة بسبب ارتكابها مجزرة في حق اللغة

عاجل وبالصورة.. البشير عبدو يبشر عشاق ابنه سعد المجرد بالفرج.. وهال شنو قال ليهم | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة.. البشير عبدو يبشر عشاق ابنه سعد المجرد بالفرج.. وهال شنو قال ليهم

هذه أول رئيس هاتفه ترامب بعد حفل تنصيبه , و هذا ما طلبه منه | دولي

هذه أول رئيس هاتفه ''ترامب'' بعد حفل تنصيبه , و هذا ما طلبه منه

صادم وفاضح.. بعدما حك ليه في الحمام:خمسيني مارس الجنس على شاب معاق قام بتصويره تحت التهديد بالقتل في الصخيرات | حوادث و حقوق

صادم وفاضح.. بعدما ''حك ليه في الحمام'':خمسيني مارس الجنس على شاب معاق قام بتصويره تحت التهديد بالقتل

صادم.. العثور على جثة حارس ليلي وحالة استنفار أمني في أكادير | حوادث و حقوق

صادم.. العثور على جثة حارس ليلي وحالة استنفار أمني في أكادير

بالصور: المهاجرون الأفارقة سلخو بياع و شراي مغربي اليوم بتمارة وها كيفاش كانت ردة فعل المارة | حوادث و حقوق

بالصور: المهاجرون الأفارقة سلخو بياع و شراي مغربي اليوم بتمارة وها كيفاش كانت ردة فعل المارة

بالصورة.. الفنان الجزائري رضا الطالياني يرفع علم المغرب في قلب الصحراء المغربية | ثقافة و فنون

بالصورة.. الفنان الجزائري رضا الطالياني يرفع علم المغرب في قلب الصحراء المغربية

ترامب يرد على المشاهير والمحتجين المعارضين لتنصيبه رئيسا لأمريكا | دولي

ترامب يرد على المشاهير والمحتجين المعارضين لتنصيبه رئيسا لأمريكا

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

الموت يخيم على منزل الفنانة "مريام فارس" و فنانون يقدمون لها واجب العزاء

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 01:02 الموت يخيم على منزل الفنانة مريام فارس و فنانون يقدمون لها واجب العزاء | ثقافة و فنون
الموت يخيم على منزل الفنانة "مريام فارس" و فنانون يقدمون لها واجب العزاء
فارق والد النجمة اللبنانية ''ميريام فارس'' الحياة أمس السبت بعد صراع مرير مع المرض .

شوف تيفي:الفطواكي عبدالقادر

فارق والد النجمة اللبنانية "ميريام فارس" الحياة أمس السبت بعد صراع مرير مع المرض .

و كانت ملكة المسرح قد نعت والدها عبر تدوينة لها على حسابها الشخصي عبر "الفايسبوك" كتبت فيها "بحزن كبير ننعي إليكم فقيدنا الحبيب المرحوم أريال الياس فارس والد الفنانة ميريام فارس بعد صراع مع المرض وتقبل التعازي يومي الإثنين والثلاثاء 23 و 24 الجاري في صالون كنيسة سانت ريتا، حرش تابت ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً. نطلب منكم الصلاة لراحة نفسه".

بعدها قدم عدد كبير من النجوم التعازي للفنّانة ميريام فارس بعد وفاة والدها على رأسهم الفنّانتين نانسي و شيرين عبد الوهّاب, الذين دعوا للفقيد الذي كان بعيداً عن الإعلام ولم يظهر إلا نادراً بالرحمة الأبدية، ولعائلته بالصبر والسلوان.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مريم فارس شوف تيفي تدوينة حزن كبير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من فنانة لبنانية مشهورة بسبب ارتكابها مجزرة في حق اللغة العربية | ثقافة و فنون

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من فنانة لبنانية مشهورة بسبب ارتكابها مجزرة في حق اللغة العربية

عاجل وبالصورة.. البشير عبدو يبشر عشاق ابنه سعد المجرد بالفرج.. وهال شنو قال ليهم | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة.. البشير عبدو يبشر عشاق ابنه سعد المجرد بالفرج.. وهال شنو قال ليهم

بالصورة.. الفنان الجزائري رضا الطالياني يرفع علم المغرب في قلب الصحراء المغربية | ثقافة و فنون

بالصورة.. الفنان الجزائري رضا الطالياني يرفع علم المغرب في قلب الصحراء المغربية

الفنانة القديرة أمينة رشيد في تصريح مؤثر مني تنشر داكشي على سعد لمجرد بأنه تحكم بعشر سنين تشوك ليا لحمي | ثقافة و فنون

الفنانة القديرة ''أمينة رشيد '' في تصريح مؤثر '' مني تنشر داكشي على سعد لمجرد بأنه تحكم بعشر سنين تشوك ليا لحمي''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هذا ما قام به الملك محمد السادس طيلة الأسبوع الماضي بالدار البيضاء | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو..هذا ما قام به الملك محمد السادس طيلة الأسبوع الماضي بالدار البيضاء

بالفيديو | مومو يقلد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم الكوميدي المغربي جاد المالح الذي يستعد لتقديم عرضه الجديد oh my Gad في الولايات | قنوات أخرى

بالفيديو | مومو يقلد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم الكوميدي المغربي '' جاد المالح '' الذي يستعد لتقديم عرضه الجديد ''oh my Gad'' في الولايات

موس ماهر لشوف تيفي :الداودي كان غايطلقني على مرتي ودارليا بزاف ديال المشاكيل | خارج البلاطو

موس ماهر لشوف تيفي :الداودي كان غايطلقني على مرتي ودارليا بزاف ديال المشاكيل

نسولو الناس : شنو رأيكم فزواج المغربيات بالمشاهير الأجانب؟ | نسولو الناس

نسولو الناس : شنو رأيكم فزواج المغربيات بالمشاهير الأجانب؟

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الموت يخيم على منزل الفنانة مريام فارس و فنانون يقدمون لها واجب العزاء | ثقافة و فنون
منذ 12 دقيقة

الموت يخيم على منزل الفنانة "مريام فارس" و فنانون يقدمون لها واجب العزاء

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من فنانة لبنانية مشهورة بسبب ارتكابها مجزرة في حق اللغة العربية | ثقافة و فنون

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من فنانة لبنانية مشهورة بسبب ارتكابها مجزرة في حق اللغة

عاجل وبالصورة.. البشير عبدو يبشر عشاق ابنه سعد المجرد بالفرج.. وهال شنو قال ليهم | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة.. البشير عبدو يبشر عشاق ابنه سعد المجرد بالفرج.. وهال شنو قال ليهم

هذه أول رئيس هاتفه ترامب بعد حفل تنصيبه , و هذا ما طلبه منه | دولي

هذه أول رئيس هاتفه ''ترامب'' بعد حفل تنصيبه , و هذا ما طلبه منه

﻿ ﻿
أمس 15:00 GMT

الموت يفجع البطل مهدي بناني

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.