نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من فنانة لبنانية مشهورة بسبب ارتكابها مجزرة في حق اللغة العربية ﻿

شوف تيفي:الفطواكي عبدالقادر
ارتكبت الفنانة اللبنانية "كارول سماحة" مجزرة في حق اللغة العربية حسب عدد من الفايسبوكيين و هي تكتب تغريدة تعزية في والد النجمة "مريام فارس" الذي وافته المنية أمس السبت
و كتبت "كارول" في تغريدتها "نتقدم بأحر التعازي من الفنانة مريام فارس لوفاة والدتها .. "فلتركض "روحه في سلام " عِوَض أن تكتب "فلترقد" في تعبير خاطئ من الفنانة اللبنانية جر عليه سيل من التعاليق الساخرة من طرف عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي , قبل أن تصحح الفنانة المذكورة خطأها التعبيري.
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