نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من فنانة لبنانية مشهورة بسبب ارتكابها مجزرة في حق اللغة العربية ﻿

ارتكبت الفنانة اللبنانية ''كارول سماحة'' مجزرة في حق اللغة العربية حسب عدد من الفايسبوكيين و هي تكتب تغريدة تعزية في والد النجمة ''مريام فارس'' الذي وافته المنية أمس السبت

شوف تيفي:الفطواكي عبدالقادر



ارتكبت الفنانة اللبنانية "كارول سماحة" مجزرة في حق اللغة العربية حسب عدد من الفايسبوكيين و هي تكتب تغريدة تعزية في والد النجمة "مريام فارس" الذي وافته المنية أمس السبت



و كتبت "كارول" في تغريدتها "نتقدم بأحر التعازي من الفنانة مريام فارس لوفاة والدتها .. "فلتركض "روحه في سلام " عِوَض أن تكتب "فلترقد" في تعبير خاطئ من الفنانة اللبنانية جر عليه سيل من التعاليق الساخرة من طرف عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي , قبل أن تصحح الفنانة المذكورة خطأها التعبيري.