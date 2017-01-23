عاجل وبالصورة.. البشير عبدو يبشر عشاق ابنه سعد المجرد بالفرج.. وهال شنو قال ليهم ﻿

عبر الفنان بشير عبدو عبر حسابه الخاص بالفايسبوك عن امتنانه وشكره لجميع عشاق ابنه سعد المجرد، لوقوفهم إلى جانبه خلال الفترة العصيبة التي يعيشها بعد اعتقاله.

"شوف تيفي"

عبر الفنان بشير عبدو عبر حسابه الخاص بالفايسبوك عن امتنانه وشكره لجميع عشاق ابنه سعد المجرد، لوقوفهم إلى جانبه خلال الفترة العصيبة التي يعيشها بعد اعتقاله.

وبشر البشير عبدو عشاق "المعلم" بأن الفرج في قضية ابنه قريب، شاكرا الجميع على الدعم المعنوي ودعواتهم لابنه المعتقل بعد اتهامه باغتضاب وتعنيف فتاة فرنسية.

وكتب البشير عبدو في تديونته "السلام عليكم احباءنا في كل مكان ، أولا أعتذر عن التأخير في الإجابة على رسائلكم نظرا لكثرتها مشاءالله،،، لكنني اقرؤها وأكون سعيد جدا بكلماتكم الطيبة والعميقة في نفس الوقت،، والتي تبين مدى محبتكم ومساندتكم لسعد ولنا في هاته الظروف التي قدرها الله،، جزاكم الله عنا خيرا،، والف الف شكر لكم اصدقائي الفنانون وكل أفراد الأسرة والمعجبات والمعجبين،، على التضامن الصادق ودعمكم المعنوي ودعواتكم الخالصة لإبننا سعد بالفرج القريب بإذن الله،، نتمنى أن نكونو دائما عند حسن ظنكم بنا ".