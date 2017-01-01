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بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 00:31 هذه أول رئيس هاتفه ترامب بعد حفل تنصيبه , و هذا ما طلبه منه | دولي
هذه أول رئيس هاتفه ''ترامب'' بعد حفل تنصيبه , و هذا ما طلبه منه
دعا الرئيس الأمريكي المنتخب'' دونالد ترامب'' ,رئيس الوزراء الإسرائيلي ''بنيامين نتنياهو'' لزيارة واشنطن في فبراير القادم , حسب ما ذكرت الحكومة الإسرائيلية في بيان لها اليوم الأحد.

شوف تيفي

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب" دونالد ترامب" ,رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" لزيارة واشنطن في فبراير القادم , حسب ما ذكرت الحكومة الإسرائيلية في بيان لها اليوم الأحد.

و كانت أول مكالمة هاتفية أجراها ترامب منذ توليه السلطة يوم الجمعة الماضي مع نتنياهو و التي وصفها الرئيس الجديد بـ "الرائعة للغاية"، دون ذكر المواضيع التي نوقشت خلالها.

وكان نتنياهو أعلن في بداية اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق من الأحد أنه سيتصل بترامب هاتفيا لمناقشة عدة مسائل منها المسالة الإسرائيلية-الفلسطينية والوضع في سوريا والتهديد الإيراني، دون الإشارة إلى قضية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

يذكر أن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر ذكر في بيان يوم الأحد أن واشنطن في "المراحل الأولى" من المشاورات لتنفيذ وعد ترامب بنقل السفارة إلى القدس.

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. ترامب الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن

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