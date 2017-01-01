صادم وفاضح.. بعدما ''حك ليه في الحمام'':خمسيني مارس الجنس على شاب معاق قام بتصويره تحت التهديد بالقتل في الصخيرات ﻿

ألقت مصالح الدرك التابعة لمنطقة عين الحياة بالصخيرات، خلال الأسبوع الجاري، القبض على رجل خمسيني يقطن بالجهة الشاطئية ''البحارة'' بنفس المدينة، للاشتباه في اغتصابه لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

"شوف تيفي"



ألقت مصالح الدرك التابعة لمنطقة عين الحياة بالصخيرات، خلال الأسبوع الجاري، القبض على رجل خمسيني يقطن بالجهة الشاطئية "البحارة" بنفس المدينة، للاشتباه في اغتصابه لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن مصالح الدرك، توصلت بشكاية من أسرة الشاب الضحية، تفيد أن ابنها العشريني تعرض للاغتصاب من طرف رجل خمسيني يدعى "ع ب" بعدما التقى به في حمام يوجد بمركز الصخيرات، حيث حاول المعني بالأمر مساعدة ابنهم الذي يعاني من الإعاقة في عملية الاستحمام ، غير أن نيته كانت غير سليمة اتجاه الشاب المعاق، إذ تبادلا معا أرقام الهواتف وفي اليوم الموالي اتصل به ودعاه إلى بيت يكتريه بحي عين الحياة2 وبمجرد دخولهما إلى البيت أرغمه على ممارسة الجنس تحت التهديد بالقتل، والتقط صورا له استخدمها بعد ذلك في تهديده لكي يمارس عليه شذوذه الجنسي مرة أخرى، وهو الأمر الذي قام به في العديد من المرات بفيلا توجد بمنطقة الشاطئ.



وأضاف المصدر ذاته بأن شهود عيان، أكدوا بأن المعني كان يصطحب أحد ذوي الاحتياجات الخاصة إلى بيته، مشيرا إلى أن عناصر درك عين الحياة، توجهت إلى محل سكن المشتبه فيه بعدما تتبعت مكالماته الهاتفية، ومباشرة بعد اعتقاله ومع بداية التحقيق معه اعترف بالمنسوب إليه، وتم وضعه رهن الحراسة النظرية تحث إشراف النيابة العامة في انتظار تقديمه للقضاء.