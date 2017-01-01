صادم.. العثور على جثة حارس ليلي وحالة استنفار أمني في أكادير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن حي الداخلة بمدينة أكادير،عرف اليوم الأحد، حالة استنفار أمني،عقب العثور على جثة حارس ليلي بالقرب من محطة بنزين.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن حي الداخلة بمدينة أكادير،عرف اليوم الأحد، حالة استنفار أمني،عقب العثور على جثة حارس ليلي بالقرب من محطة بنزين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن حالة الاستنفار الأمني، كانت بسبب الشكوك التي حامت بخصوص وقوع جريمة، ليتبين بعد ذلك بأن الحارس الليلي، أقدم على الانتحار لأسباب تبقى مجهولة.

وأضاف المصدر ذاته بأنه تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسن الثاني بأكادير، بينما فتحت المصالح الأمنية بحثا للوصول إلى الأسباب والظروف التي جعلته يقدم على الانتحار.